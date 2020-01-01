«Дневник ханта» стал одним из популярных контентов на YouTube

  • Русский
  • Хантыйский
  • Мансийский
«Дневник ханта» стал одним из популярных контентов на YouTube

Губернатор Югры Наталья Комарова провела онлайн-встречу с окружными журналистами. В онлайн-беседы были представлены на обсуждение различные проекты редакций СМИ, независимых авторов, коллективов и блогеров, направленные на развитие медиакластера.

 

Напомним, накануне четырнадцатого окружного форума «Информационный мир Югры» прошла стратегическая сессия. Основной темой стало «Формирование медиакластера креативных индустрий, как экосистема для производства востребованного контента и продвижение потенциала Югры, возможности нашего региона».

 

Наталья Комарова отметила, что с 11 ноября в Югре прошли серии конференций, на которых руководители отраслевых органов власти подводили предварительные итоги реализации госпрограмм, рассказали о планах на следующий год. Пресс-площадка является удобным местом для распространения информации.

 

Многие важные темы были подняты в ходе стратегической сессии форума с участием губернатора. Большим запросом журналистского сообщества стало совершенствование системы подготовки кадров для медиа интдустрии. Речь шла о более тесном партнёрстве с ВУЗами по развитию программ, подготовки и с органами власти по формированию отраслевого заказа на обучение специалистов.

 

В дни информационного форума было предложено много идей по наполнению экосистемы развития индустрий в Югре. Например, запуск ресурсных центров для блогеров, начинающих авторов, развитие гибких форм поддержки авторских коллективов, которые воспроизводят востребованный югорчанами контент. Сейчас это на практике будет активно реализовываться.

 

Наталья Комарова каждую пятницу проводит онлайн-эфиры. По её словам, в них активное участие принимает те югорчане, которые формируют медиа пространство в интернете. Для реализации потенциала нашего региона в стране и мире – на сегодняшний день это имеет большое значение. Поскольку профессия журналиста одна из первых отвечает за здоровье, безопасность, успешность и качество жизни людей.

 

Вовлечение редакций средств массовых информаций, независимых авторов, авторских коллективов, представителей блого-сферы, производству востребованного югорчанами контента способствует реализации потенциала территории. И один из блоков был посвящён медиа-проектам по продвижению туристических возможностей региона.

 

Сегодня одним из популярных блогеров на YouTube является «Дневник ханта», который ведёт Владимир Айваседа, по национальности он ханты, живёт на стойбище. Работы Владимира набрали уже несколько миллионов просмотров. Его самый популярный ролик называется «Как добывают рыбу северные народы», он имеет более трёх миллионов просмотров.

 

Для принятия участия в онлайн-беседе с губернатором и журналистами Владимир проделал нелёгкий путь из стойбища в город, так как асфальтированной дороги туда нет. Но, молодому человеку это не мешает делать видео-ролики на созданном канале. Его контент стал популярным не только в России, но и в европейских странах. Блог «Дневник ханта» существует только 1 год, и сегодня там уже более 6 млн. просмотров и 24 тысячи подписчиков. А при создании блока на «ТикТок» практически сразу набралось 30 тысяч подписчиков.

 

По словам Владимира, зрители задают различные вопросы, им очень интересно, где проживает народ ханты и чем занимаются. Процесс рыбалки северных народов с удовольствием смотрят люди разных возрастов, особенно, когда это происходит в сорокаградусные морозы. Таким образом, он привлекает в Югру туристов из разных регионов России. Стойбище посещали даже гости из зарубежья. У Владимира идея, в дальнейшем у себя на стойбище создать туристическую базу отдыха.

 

В ходе онлайн-эфира Наталья Комарова некоторых журналистов Югры наградила благодарственными письмами за профессиональную работу в период пандемии, пожелав каждому из них творческих успехов.

 

Николай МЕРОВ

!ГРАНТ!

Ханты хум хӯл алыщлан урыл кинат пслы

Округ кӯщай н Наталья Комарова лххал тотнэ мхум ёт ищхӣпыӈ ут хосыт свсыр врмалит урыл потыртас. Тот телевидение, радио, газета ос тнки нас рӯпитан журналистыт акван-атхатыгласыт.

 

Ты лы-плт мн мвт «Информационный мир Югры» нампа нилахуйпловит форум лыс. Ань хащтл гм паттат лххал тотнэ хтпат рӯпатаныл хумус лаль тотуӈкв ос маныр вруӈкве ри, тн тот ты урыл потыртасыт.

Наталья Комарова лвыс, ань яныг таквс тпос аквхуйплов хталныл округ кӯщаянув тл сыс врум рӯпатаныл урыл потыртгыт. Тыи мгыс Ханты-Мансийск ӯст лххал тотнэ кол щпитым лы. Тувыл ты журналистыт свсыр лххалыт лкква-тотыяныл, кина суснэ ттап хосыт мирн суссылтыяныл ос газетан хансыяныл.

 

Св рнэ врмаль урыл форум лум порат потыртавес. Ань юи-выл тлытт лххал тотнэ мхум ат твылхаты. Ты тла щирыл ёмас ханищтахтын мт щпитаӈкве потыртахтасыт.

 

Округ кӯщай н ксыӈ ӯщлахтын хтал лы-плт ищхӣпыӈ ут хосыт свсыр врмалит урыл лххал тотнэ хтпат ёт потрами. Тав мхум щнэ трвитыт мусхал щирыл вруӈкве акваг нты.

 

Ань тва хтпат тнки кинат пслгыт ос ищхӣпыӈ ут хосыт интернетын врияныл. Ты пӯмащ врмалит свсыр мт лнэ мир сунсуӈкве врмияныл. Акв тамле тла ань Владимир Айваседа лаль тоты.

 

Ты ханты хум слыт ӯрнэ, хӯл алыщлан ос враян мтт кинат пслуӈкве патыс. Хумус тав хӯлпе нх-хартытэ, мансвит хӯл пувыс, тыи ос мт врмалянэ пуссын кина пслын утын ёл-хансыянэ.

 

Тувыл ты кинанэ св мирн ищхӣпыӈ ут хосыт вос сусвсыт, тав YouTube интернетыт лпс врыс. Пслум кинанэ тот суссылтыянэ. «Лӯимт лнэ мирыт хумус хӯл алыщлгыт» нам щнэ щар выл кинатэ хӯрум млн. свит лумхласн сусвес.

 

Ты хум Когалым ӯс пхыт йис мт слыт урим лы. Ань округ кӯщай ос журналистыт ёт ищхӣпыӈ ут хосыт потыртан мгыс, тав врныл Когалым ӯсн ёхталас. Тав лвыс, интернетын хансум кинанэ Россият лнэ св мирн сунсавет. Мт хн мт лнэ мхум с пӯмщалахтгыт. Тва хтпат Владимир йис мтн мӯйлуӈкве ёхталасыт.

 

Тав интернет-лпсэ «Дневник ханта» нам ньщи. Ксыӈ хтпа тот кинат сунсуӈкве врми. Ты лпсэ врме акв тлыг ты мтыс. Ань тав кинанэ хт млн. лумхлас сунсыс. Йильпииг нглын кинат суснэ мгыс ос вт нупыл нила стыра свит хтпа тув хасхатым лы.

 

Тувыл «ТикТок» интернет-лпс с врыс. Тот тав палтэ тра вт стыра свит лумхлас хасхатас. Ты кинат суснэ мхум сосса мир лупсал сака пӯмщалахтуӈкве патсыт. Тлы порат ащирма хталытт хӯл алыщлан врмаль тнанылн сунсуӈкве мусты. Тыимгыс тва хтпат яныг щгтыл тав палтэ мӯйлуӈкве ёхталгыт.

 

Владимир лвыс, ётылнув йис мтт мӯй мхум мгыс ӯщлахтын м щпиты. лыл ёхталан мир хӯл алыщлаӈкве, враяӈкве тотыглаӈкве патыянэ. Ты хосыт такви олн слуӈкве паты. Ань YouTube лпсыт св мир тав кинанэ суснныл мгыс хум с олныл ойтаве.

 

Потыр лум порат, Наталья Комарова тва лххал тотнэ хтпат янытлан нпакытыл мӯйлуптасанэ ос пустгыл лнэ лтыӈ тнанылн лвыс.

 

Николай Меров

!ГРАНТ!

 

Ср, 11/25/2020 - 13:10

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 