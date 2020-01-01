«Дневник ханта» стал одним из популярных контентов на YouTube

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела онлайн-встречу с окружными журналистами. В онлайн-беседы были представлены на обсуждение различные проекты редакций СМИ, независимых авторов, коллективов и блогеров, направленные на развитие медиакластера.
Напомним, накануне четырнадцатого окружного форума «Информационный мир Югры» прошла стратегическая сессия. Основной темой стало «Формирование медиакластера креативных индустрий, как экосистема для производства востребованного контента и продвижение потенциала Югры, возможности нашего региона».
Наталья Комарова отметила, что с 11 ноября в Югре прошли серии конференций, на которых руководители отраслевых органов власти подводили предварительные итоги реализации госпрограмм, рассказали о планах на следующий год. Пресс-площадка является удобным местом для распространения информации.
Многие важные темы были подняты в ходе стратегической сессии форума с участием губернатора. Большим запросом журналистского сообщества стало совершенствование системы подготовки кадров для медиа интдустрии. Речь шла о более тесном партнёрстве с ВУЗами по развитию программ, подготовки и с органами власти по формированию отраслевого заказа на обучение специалистов.
В дни информационного форума было предложено много идей по наполнению экосистемы развития индустрий в Югре. Например, запуск ресурсных центров для блогеров, начинающих авторов, развитие гибких форм поддержки авторских коллективов, которые воспроизводят востребованный югорчанами контент. Сейчас это на практике будет активно реализовываться.
Наталья Комарова каждую пятницу проводит онлайн-эфиры. По её словам, в них активное участие принимает те югорчане, которые формируют медиа пространство в интернете. Для реализации потенциала нашего региона в стране и мире – на сегодняшний день это имеет большое значение. Поскольку профессия журналиста одна из первых отвечает за здоровье, безопасность, успешность и качество жизни людей.
Вовлечение редакций средств массовых информаций, независимых авторов, авторских коллективов, представителей блого-сферы, производству востребованного югорчанами контента способствует реализации потенциала территории. И один из блоков был посвящён медиа-проектам по продвижению туристических возможностей региона.
Сегодня одним из популярных блогеров на YouTube является «Дневник ханта», который ведёт Владимир Айваседа, по национальности он ханты, живёт на стойбище. Работы Владимира набрали уже несколько миллионов просмотров. Его самый популярный ролик называется «Как добывают рыбу северные народы», он имеет более трёх миллионов просмотров.
Для принятия участия в онлайн-беседе с губернатором и журналистами Владимир проделал нелёгкий путь из стойбища в город, так как асфальтированной дороги туда нет. Но, молодому человеку это не мешает делать видео-ролики на созданном канале. Его контент стал популярным не только в России, но и в европейских странах. Блог «Дневник ханта» существует только 1 год, и сегодня там уже более 6 млн. просмотров и 24 тысячи подписчиков. А при создании блока на «ТикТок» практически сразу набралось 30 тысяч подписчиков.
По словам Владимира, зрители задают различные вопросы, им очень интересно, где проживает народ ханты и чем занимаются. Процесс рыбалки северных народов с удовольствием смотрят люди разных возрастов, особенно, когда это происходит в сорокаградусные морозы. Таким образом, он привлекает в Югру туристов из разных регионов России. Стойбище посещали даже гости из зарубежья. У Владимира идея, в дальнейшем у себя на стойбище создать туристическую базу отдыха.
В ходе онлайн-эфира Наталья Комарова некоторых журналистов Югры наградила благодарственными письмами за профессиональную работу в период пандемии, пожелав каждому из них творческих успехов.
Николай МЕРОВ
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Округ кӯщай н Наталья Комарова лххал тотнэ мхум ёт ищхӣпыӈ ут хосыт свсыр врмалит урыл потыртас. Тот телевидение, радио, газета ос тнки нас рӯпитан журналистыт акван-атхатыгласыт.
Ты лы-плт мн мвт «Информационный мир Югры» нампа нилахуйпловит форум лыс. Ань хащтл гм паттат лххал тотнэ хтпат рӯпатаныл хумус лаль тотуӈкв ос маныр вруӈкве ри, тн тот ты урыл потыртасыт.
Наталья Комарова лвыс, ань яныг таквс тпос аквхуйплов хталныл округ кӯщаянув тл сыс врум рӯпатаныл урыл потыртгыт. Тыи мгыс Ханты-Мансийск ӯст лххал тотнэ кол щпитым лы. Тувыл ты журналистыт свсыр лххалыт лкква-тотыяныл, кина суснэ ттап хосыт мирн суссылтыяныл ос газетан хансыяныл.
Св рнэ врмаль урыл форум лум порат потыртавес. Ань юи-выл тлытт лххал тотнэ мхум ат твылхаты. Ты тла щирыл ёмас ханищтахтын мт щпитаӈкве потыртахтасыт.
Округ кӯщай н ксыӈ ӯщлахтын хтал лы-плт ищхӣпыӈ ут хосыт свсыр врмалит урыл лххал тотнэ хтпат ёт потрами. Тав мхум щнэ трвитыт мусхал щирыл вруӈкве акваг нты.
Ань тва хтпат тнки кинат пслгыт ос ищхӣпыӈ ут хосыт интернетын врияныл. Ты пӯмащ врмалит свсыр мт лнэ мир сунсуӈкве врмияныл. Акв тамле тла ань Владимир Айваседа лаль тоты.
Ты ханты хум слыт ӯрнэ, хӯл алыщлан ос враян мтт кинат пслуӈкве патыс. Хумус тав хӯлпе нх-хартытэ, мансвит хӯл пувыс, тыи ос мт врмалянэ пуссын кина пслын утын ёл-хансыянэ.
Тувыл ты кинанэ св мирн ищхӣпыӈ ут хосыт вос сусвсыт, тав YouTube интернетыт лпс врыс. Пслум кинанэ тот суссылтыянэ. «Лӯимт лнэ мирыт хумус хӯл алыщлгыт» нам щнэ щар выл кинатэ хӯрум млн. свит лумхласн сусвес.
Ты хум Когалым ӯс пхыт йис мт слыт урим лы. Ань округ кӯщай ос журналистыт ёт ищхӣпыӈ ут хосыт потыртан мгыс, тав врныл Когалым ӯсн ёхталас. Тав лвыс, интернетын хансум кинанэ Россият лнэ св мирн сунсавет. Мт хн мт лнэ мхум с пӯмщалахтгыт. Тва хтпат Владимир йис мтн мӯйлуӈкве ёхталасыт.
Тав интернет-лпсэ «Дневник ханта» нам ньщи. Ксыӈ хтпа тот кинат сунсуӈкве врми. Ты лпсэ врме акв тлыг ты мтыс. Ань тав кинанэ хт млн. лумхлас сунсыс. Йильпииг нглын кинат суснэ мгыс ос вт нупыл нила стыра свит хтпа тув хасхатым лы.
Тувыл «ТикТок» интернет-лпс с врыс. Тот тав палтэ тра вт стыра свит лумхлас хасхатас. Ты кинат суснэ мхум сосса мир лупсал сака пӯмщалахтуӈкве патсыт. Тлы порат ащирма хталытт хӯл алыщлан врмаль тнанылн сунсуӈкве мусты. Тыимгыс тва хтпат яныг щгтыл тав палтэ мӯйлуӈкве ёхталгыт.
Владимир лвыс, ётылнув йис мтт мӯй мхум мгыс ӯщлахтын м щпиты. лыл ёхталан мир хӯл алыщлаӈкве, враяӈкве тотыглаӈкве патыянэ. Ты хосыт такви олн слуӈкве паты. Ань YouTube лпсыт св мир тав кинанэ суснныл мгыс хум с олныл ойтаве.
Потыр лум порат, Наталья Комарова тва лххал тотнэ хтпат янытлан нпакытыл мӯйлуптасанэ ос пустгыл лнэ лтыӈ тнанылн лвыс.
Николай Меров
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