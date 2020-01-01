Новшества в мерах социальной поддержки жителям Югры

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На встрече с журналистами окружных СМИ директор департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тереза Пономарёва рассказала об итогах деятельности в 2020 году и о планах на будущее. Как отмечает руководитель ведомства, деятельность департамента социального развития – это динамично развивающая отрасль, и в течение всего года они были на передовой. Это касаемо всех мер социальной поддержки, которые ввели для жителей автономного округа.
Первым введением меры поддержки с 1 января 2020 года стал подарок «Расту в Югре». Это региональное ноу-хау. При рождении ребёнка, в случае если он зарегистрирован в Югре, семье вручается шкатулка с пластиковой картой. И при активизации карты на счёт поступает подарок в виде денежных средств номиналом в 20 тысяч рублей. Такой сюрприз получили уже более 15 тысяч югорчан.
Было принято ряд федеральных решений, в которых округ активно участвует на условиях софинансирования. Это пособия на детей от трёх до семи лет. Пособия малообеспеченным семьям, доход которых ниже установленной величины прожиточного минимума. Сумма такого пособия составляет 7 582 рубля. По словам Терезы Пономаревой, данные меры поддержки позволяют повысить уровень благосостояния семей, сделать людей успешными, заинтересованными в росте своих доходов, и чтобы каждая семья не нуждалась в мерах социальной поддержки, а была самодостаточной.
Продолжаются выплаты на первого и третьего ребёнка семьям, имеющим доход меньше двух прожиточных минимумов. Традиционно все многодетные семьи имеют право на Югорский семейный капитал. Его сумма увеличена до 150 тысяч рублей для рождённых детей в этом году, но выплаты начнутся в 2021 году. Ещё одно нововведение, которое ввели в связи со сложной эпидемической ситуацией – это единовременная выплата из средств Югорского семейного капитала до 35 тысяч рублей. Такой поддержкой воспользовалось более восьми тысяч семей. Эта поддержка продлена
до конца года.
Существенные изменения произошли для многодетных семей: во-первых, установлена выплата на проезд детям, причём она увеличилась с 592 до 1300 рублей для школьников и студентов очных учебных заведений, которые расположены на территории автономного округа.
Также было принято решение о выплате компенсации многодетным семьям проезда к месту отдыха и обратно. Необязательно был ли это организованный отдых. Сумма таких выплат составляет 10 тысяч рублей на семью. Такая выплата была предоставлена более 800 семьям.
Что касаемо социальной поддержки людям пожилого возраста, то в этом году свыше трём тысячам пенсионерам помогли приобрести и установить цифровое эфирное и спутниковое оборудование.
В период ковида было произведено пять видов выплат остронуждающимся и малообеспеченным семьям автономного округа. Материальную помощь в размере 5 000 рублей получили малообеспеченные женщины, ожидающие ребёнка и выпускники 11 классов. Семьям, воспитывающим детей от 16 до 18 лет, и неработающим пенсионерам в апреле была произведена выплата в размере 3 000 рублей. Денежное пособие получили 275 тысяч югорчан.
Затем службой социальной помощи более 50 тысяч пенсионеров, многодетных семей были охвачены доставкой продуктов питания, лекарственными препаратами. Свыше 18 тысяч человек систематически получают психологическую помощь. Причём такую помощь они готовы оказывать и медицинским работникам, и работникам службы Роспотребнадзора, и самим сотрудникам социальной службы.
Среди других новшеств – это открытие Контакт-центра. Это многоканальный телефон 8 800 30 14 443, где каждый югорчанин может получить консультацию по мерам социальной поддержки, по предоставлению социальных услуг, по опеки и попечительству. За время действия с июля месяца было принято почти 50 тысяч звонков. Как поясняет далее Тереза Пономарева, здесь действует трёхуровневая обработка запроса. Первый уровень, когда человеку сразу даётся ответ на все интересующие его вопросы. Второй уровень, когда вопрос требует проработки в системе социальной службы, на это отводиться сутки. И третий – когда человека интересуют сопутствующие сферы. Тогда надо брать на себя работу по взаимодействию с различными органами и учреждениями для того, чтобы решить конкретный вопрос гражданина. И на это отводится не более 48 часов.
Тамара Мерова