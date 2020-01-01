Лучшие товары Югры определены в регионе

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Лучшие товары Югры определены в регионе

Распоряжение о награждении победителей конкурса «Лучший товар Югры» утвердили члены регионального правительства в ходе заседания, состоявшегося сегодня, 27 ноября, под председательством губернатора Натальи Комаровой.

Так, по итогам конкурса в номинации «Рыба и рыбная продукция» лучшим признан рыбокомбинат Ханты-Мансийска.

Крестьянско-фермерское хозяйство Артема Пушкарева из Пойковского Нефтеюганского района стало победителем в номинации «Мясо и мясопродукты».

Сургутское общество с ограниченной ответственностью «Югорские традиции» стало лидером в номинации «Дикоросы».

Охтеурская звероферма из села Охтеурье Нижневартовского района – лучшая в номинации «Пушно-меховые сырье и изделия».

В номинации «Изделия из дерева» победа досталась обществу с ограниченной ответственностью «Сургутмебель» из поселка Барсово Сургутского района.

В номинации «Изделия национальных промыслов и сувенирная продукция» лучшим судейская коллегия признала индивидуального предпринимателя Ирину Быкову из Нижневартовска.

Все победители конкурса «Лучший товар Югры» получат премии в размере 300 тысяч рублей.

Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры

 

Пт, 11/27/2020 - 15:23

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