Отдельные категории югорчан получат единовременную выплату

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Распоряжение о предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан приняли члены правительства Югры в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«В соответствии с документом расширен перечень лиц, которые получат такую выплату. Выплата в размере 2 тысячи рублей будет предоставлена неработающим пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами, семьям, имеющим доход не выше величины прожиточного минимума автономного округа. Выплата в размере 1 тысяча рублей будет предоставлена всем неработающим пенсионерам», – подчеркнула Наталья Комарова.
Получателями такой выплаты станут 75,5 тысячи семей с детьми и 252,8 тысячи неработающих пенсионеров.
Данная мера поддержки будет предоставлена в беззаявительном порядке до 5 декабря.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры