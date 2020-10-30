Российские ученые продолжают работу над академической историей Югры

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Двухдневная конференция по подготовке издания «Академическая история Югры» завершилась. В ней приняли участие сотрудники института российской истории Российской академии наук, института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Сургутского государственного университета, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.
Напомним, работа над проектом «Академическая история Югры» проходит в целях формирования региональной, общероссийской идентичности жителей автономного округа на основе сведений о древней истории родного края, патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации исторического прошлого, в том числе: изучения и осмысления исторического наследия, систематизации научных исследований и знаний о прошлом, необходимости изучения истории Югры в преддверии 90-летия со дня образования нашего округа.
Как сообщила заместитель директора окружного департамента общественных и внешних связей Инна Арканова, с начала реализации проекта (2018 год) проведено более 300 мероприятий, в которых приняли участие более 1 млн человек.
«Но основная работа началась в 2020 году, - отметила она. - 15 августа состоялась встреча губернатора округа с руководителями экспедиций, исследователями проекта «Многовековая Югра», международными, федеральными экспертами, руководителями проектов-победителей, получивших гранты президента Российской Федерации и губернатора Югры, связанных с археологией и историей. По итогам встречи календарный план проекта дополнен мероприятиями, направленными на проведение научно-просветительской деятельности и популяризацию исторического наследия среди населения».
В настоящее время проходит литературный конкурс «Югра. Это моя земля», посвященный 90-летию со дня образования нашего округа. Он проводится при поддержке государственной корпорации «Росатом», отвечающей за цифровой туризм. Организаторами конкурса выступили федеральный путеводитель TopTripTip, общественно-политическое издание «Литературная газета», издательская платформа «Ридеро», окружная телерадиокомпания «Югра» при поддержке правительства Югры. Цель конкурса – создание сборника городских легенд. Девиз конкурса: «Такое могло произойти только здесь» подчеркивает идею проекта – место действия в рассказах играет существенную роль в сюжете.
Организована фотовыставка «Этот миг между прошлым и будущим», которая представляет собой оцифрованные архивные фотоматериалы об автономном округе, символизирующие роль Югры в истории России в визуальных источниках. Фотоматериалы выставки размещены на сайте деньюгры.рф.
В сентябре дважды собиралась редакционная коллегия издания «Академическая история Югры». Главные редактора томов определяли территориальные, хронологические границы томов, принципы внутренней периодизации, рассматривали организационные вопросы выполнения исследования истории Югры, а также вопросы подготовки юбилейной конференции и работы над монографией по методологическим вопросам истории округа.
Тогда же обсуждали ход работы по подготовке юбилейного тома «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: основные вехи истории», посвященного 90-летию со дня образования округа.
В настоящее время издание уже готовится к печати. Однотомник включает статьи по археологии, этнографии, важнейшим событиям развития Югры – от зарождения государственности у народов, живших на северо-западе Сибири, русского проникновения и освоения Сибири, взаимоотношений и взаимовлияния русских, манси и ханты, меры по созданию национальной автономии и появления деревообрабатывающей, рыбной отрасли, а с начала 60-х гг. ХХ в. – центра отечественной нефтяной и газовой промышленности, важного источника формирования государственного бюджета Советского Союза и России.
«Юбилейный том «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: основные вехи истории» станет памятным и значимым подарком югорчанам к дню округа, - уверена Инна Арканова. – Он будет направлен в музеи и библиотеки округа».
Работа двухдневной конференции проходила по секциям: «Археология Югры», «Древность Югорского края», «Югра в XVII–XIX вв.», «Ханты-Мансийский округ в советские годы», «Югра современная».
Председатель редакционной коллегии академической истории Югры, главный научный сотрудник института российской истории Российской академии наук Рудольф Пихоя отметил, что в ходе конференции подробно рассмотрены вопросы создания многотомника, итоги и решения ученые представят 4 декабря в ходе заседания редсовета, который пройдет под председательством губернатора автономного округа Натальи Комаровой. Планируется утвердить концепцию, структуру 8 томов издания «Академическая история Югры», план-график работы редакционного совета на 2021-2023 годы.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры