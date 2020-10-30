В отдаленные поселения Нижневартовского района доставлено 429,8 тонн товаров первой необходимости

- Русский
- Хантыйский
- Мансийский
На период распутицы предприниматели Нижневартовского района заблаговременно обеспечили запас товаров в труднодоступных поселениях в полном объёме и исходя из потребностей населения.
Как отметила начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации Нижневартовского района Г. В. Власова, в навигацию 2020 года предприятием «Корлики» доставлено 429,8 тонн товаров народного потребления в с. Корлики, д. Сосновый Бор, с. Ларьяк, из них в с. Корлики – 347,5 тонн.
Также акционерное общество «Газпромнефть – Региональные продажи» доставило в село Корлики 120,0 тонн АИ-92 бензина и 10,0 тонн дизельного топлива.
Кроме предприятия «Корлики», продуктами питания и товарами первой необходимости обеспечивают жителей сельского поселения Ларьяк еще 8 субъектов предпринимательства в с.Ларьяк – 7, в д.Чехломей – 1, которые на протяжение всего года осуществляют завоз товаров в широком ассортименте и по доступным ценам.
Стоит отменить, поселения Варьёган, Аган, Ваховск и Охтеурье Нижневартовского района имеют транспортную доступность, что позволяет предпринимателям завозить товары по мере необходимости 2-3 раза в неделю.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей
Ӆўӊ, сўс пурайн Нижневартовской районӑн ӆыв саттэӆа вєр тӑйты ёх ай кәртӑта мєт мосты ӆєтутӑт па пурмӑсӑт тәсӑт.
Нижневартовской район агропромышленной вєрӑт тәты кәща нє Г.В. Власова лупӑс, ӆўӊ па сўс пурайн «Корлики» нємпи тӑхи ёх 429,8 тонна арат мосты ӆєтут па пурмӑс Корлики, Сосновой Бор, Ларьяк кәртӑта тәсӑт, щит эвӑӆт Корлики воша 347,8 тонна арат.
Щи тумпи «Газпромнефть – Региональные продажи» нємпи тӑхи ёх Корлики кәрта 120, 0 тонна арат бензин па 10,0 тонна арат дизельной утӑт тәсӑт.
«Корлики» нємпи тӑхи ёх тумпи мосты ӆєтутӑт па пурмӑсӑт Ларьяк па Чехломей кәртӊӑна па щурас хуятӑт ищи тәӆӑт. Ларьяк кәртӑн 7 щимӑщ тӑхи, Чехломей – и тӑхи ёх оӆ мӑр мосты ӆєтутӑт па пурмӑсӑт тәӆӑт.
Мосӆ лупты, хуты Нижневартовской район Варьёган, Аган, Ваховск па Охтеурье кәртӑтн машинайт ӊхты ӛш вәӆ, щирн ӆыв саттэӆа вєр тӑйты ёх ӆапӑт мӑр 2-3 пўш мосты утӑт тәты вєритӆӑт.
Людмила Теткина
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Людмила Гурьева
Нижневартовский районт сосса мхум лнэ св мнь пвылквет лгыт, та пвлыт мус тл сыс яласан лӈх тим. Тыимгсыл таквсы порат рнэ пормасыт ос тнутыт ниӈхпыл сртын тув тотавет.
Районный мирколт рӯпитан н Г. В. Власова лвыс, тн лнэ мнылт св тл «Корлики» нампа предприятие рӯпиты ос мнь пвылквет мус свсыр пормас ос тнут тоты. Ты таквсы сыс ты предприятият рӯпитан хтпат Корлики, Сосновый Бор ос Ларьяк пвлытын 429,8 тонна тнут ос пормас ниӈхпыл хартсыт. Ты халт Корлики пвылн тн 347,5 тонна тотсыт.
«Газпромнефть- Региональные продажи» нампа организация Корлики пвылн 120 тонна бензин с ос 10 тонна дизель хартыс. Ты утыл мхум тлы мус тах твлавет.
Та мт мт 8 организацият рӯпитгыт, Ларьяк ос Чехломей мнь пвлыгт свсыр рнэ пормасыт, тнутыт тл сыс тыналгыт.
Нижневартовский районт Варъёган, Аган, Ваховск ос Охтеурье сосса мхум лнэ пвлытыт мшинал яласан лӈхыт лгыт, тыимгсыл тув тнутыт, пормасыт сртын тотуӈкве ат ри. Та пвлытыт лпкат маныр ри, акваг лы.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей