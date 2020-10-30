В отдаленные поселения Нижневартовского района доставлено 429,8 тонн товаров первой необходимости

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В отдаленные поселения Нижневартовского района доставлено 429,8 тонн товаров первой необходимости

На период распутицы предприниматели Нижневартовского района заблаговременно обеспечили запас товаров в труднодоступных поселениях в полном объёме и исходя из потребностей населения.

Как отметила начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации Нижневартовского района Г. В. Власова, в навигацию 2020 года предприятием «Корлики» доставлено 429,8 тонн товаров народного потребления в с. Корлики, д. Сосновый Бор, с. Ларьяк, из них в с. Корлики – 347,5 тонн.

Также акционерное общество «Газпромнефть – Региональные продажи» доставило в село Корлики 120,0 тонн АИ-92 бензина и 10,0 тонн дизельного топлива.

Кроме предприятия «Корлики», продуктами питания и товарами первой необходимости обеспечивают жителей сельского поселения Ларьяк еще 8 субъектов предпринимательства в с.Ларьяк – 7, в д.Чехломей – 1, которые на протяжение всего года осуществляют завоз товаров в широком ассортименте и по доступным ценам.

Стоит отменить, поселения Варьёган, Аган, Ваховск и Охтеурье Нижневартовского района имеют транспортную доступность, что позволяет предпринимателям завозить товары по мере необходимости 2-3 раза в неделю.

Людмила Теткина

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей

Нижневартовской район ай кәртӑта 429,8 тонна арат мосты ӆєтут па пурмӑс тәсы

Ӆўӊ, сўс пурайн Нижневартовской районӑн ӆыв саттэӆа вєр тӑйты ёх ай кәртӑта мєт мосты ӆєтутӑт па пурмӑсӑт тәсӑт.

 

Нижневартовской район агропромышленной вєрӑт тәты кәща нє Г.В. Власова лупӑс, ӆўӊ па сўс пурайн «Корлики» нємпи тӑхи ёх 429,8 тонна арат мосты ӆєтут па пурмӑс Корлики, Сосновой Бор, Ларьяк кәртӑта тәсӑт, щит эвӑӆт Корлики воша 347,8 тонна арат.

 

Щи тумпи «Газпромнефть – Региональные продажи» нємпи тӑхи ёх Корлики кәрта 120, 0 тонна арат бензин па 10,0 тонна арат дизельной утӑт тәсӑт.

 

 «Корлики» нємпи тӑхи ёх тумпи мосты ӆєтутӑт па пурмӑсӑт Ларьяк па Чехломей кәртӊӑна па щурас хуятӑт ищи тәӆӑт. Ларьяк кәртӑн 7 щимӑщ тӑхи, Чехломей – и тӑхи ёх оӆ мӑр мосты ӆєтутӑт па пурмӑсӑт тәӆӑт.

 

Мосӆ лупты, хуты Нижневартовской район Варьёган, Аган, Ваховск па Охтеурье кәртӑтн машинайт ӊхты ӛш вәӆ, щирн ӆыв саттэӆа вєр тӑйты ёх ӆапӑт мӑр 2-3 пўш мосты утӑт тәты вєритӆӑт.

 

Людмила Теткина

Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Людмила Гурьева

Нижневартовский районын 429,8 тонна тнут ос пормас сртын тотвес

Нижневартовский районт сосса мхум лнэ св мнь пвылквет лгыт, та пвлыт мус тл сыс яласан лӈх тим. Тыимгсыл таквсы порат рнэ пормасыт ос тнутыт ниӈхпыл сртын тув тотавет.

Районный мирколт рӯпитан н Г. В. Власова лвыс, тн лнэ мнылт св тл «Корлики» нампа предприятие рӯпиты ос мнь пвылквет мус свсыр пормас ос тнут тоты. Ты таквсы сыс ты предприятият рӯпитан хтпат Корлики, Сосновый Бор ос Ларьяк пвлытын 429,8 тонна тнут ос пормас ниӈхпыл хартсыт. Ты халт Корлики пвылн тн 347,5 тонна тотсыт.

«Газпромнефть- Региональные продажи» нампа организация Корлики пвылн 120 тонна бензин с ос 10 тонна дизель хартыс. Ты утыл мхум тлы мус тах твлавет.

Та мт мт 8 организацият рӯпитгыт, Ларьяк ос Чехломей мнь пвлыгт свсыр рнэ пормасыт, тнутыт тл сыс тыналгыт.

Нижневартовский районт Варъёган, Аган, Ваховск ос Охтеурье сосса мхум лнэ пвлытыт мшинал яласан лӈхыт лгыт, тыимгсыл тув тнутыт, пормасыт сртын тотуӈкве ат ри. Та пвлытыт лпкат маныр ри, акваг лы.

Людмила Теткина

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей

Пнд, 11/30/2020 - 11:45

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