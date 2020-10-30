Жители Югры смогут показать свои таланты в кулинарном конкурсе традиционных блюд

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Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре даёт старт Окружному конкурсу блюд традиционной кухни «Званый ужин».
Окружной конкурс проводится с 25 ноября по 15 декабря 2020 года с целью сохранения, развития и популяризации традиционной культуры обско-угорских народов.
В конкурсе утверждены две возрастные категории: от 6 до 17 лет и от 18 лет и старше. Участником конкурса может выступить как коллектив, так и индивидуальный участник. Для красивой презентации, блюда могут дополняться элементами быта, представляющие культуру народов.
Заявки принимаются в электронном виде до 15 декабря 2020 года по адресу hto@odntugra.ru Участник конкурса может представить не более одного произведения по каждой из двух номинаций.
Для оценки конкурсных работ формируется жюри, в состав которого войдут носители традиций, знающие и хранящие кулинарные секреты своих предков.
Узнать более подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно по телефону 8(3467)33-30-37 – Юрко Валерия Сергеевна.
Более подробную информацию можно узнать в Положении об Окружном конкурсе.
Пресс-служба Окружного дома народного творчества