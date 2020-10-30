Образцовые многодетные семьи Югры получили медаль «Материнская слава»

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Накануне праздника «День матери», который ежегодно проходит в последнее воскресение ноября, состоялась онлайн-встреча семейного Совета. В нём приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова, она поздравила многодетные семьи автономного округа.
Так в онлайн-эфире медалью «Материнская слава» были удостоены Галина Захарова из города Пыть-Ях, она воспитывает шестерых детей. В Сургуте награда была вручена Анне Климовой, Татьяне Рашидовой и Елене Федуловой. В этих семьях женщины воспитывают по пять детей. Из посёлка Хулимсунт Берёзовского района награду получила Ольга Мерцалова, она также воспитывает пятерых детей. В студии администрации Белоярского района медаль получила мать пятерых детей Зумруд Балавердиева.
Награду получила и семья из числа коренных малочисленных народов Югры. В администрации национального сельского поселения Саранпауль Берёзовского района медаль «Материнская слава» получили Таисия Савельевна и Георгий Алексеевич Лелятовы, по национальности они манси, семья воспитывает пятерых сыновей.
Супруги являются образцом для своих детей. Семью Лелятовых можно по праву считать образцом, примером трудолюбия, любви и взаимной поддержки. В семье детям прививается любовь к родной культуре, традициям и обычаям. Дети занимаются национальными видами спорта и любят читать на родном языке.
Помимо этого, диплом победителя всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья» получили Константин и Альбина Мякишевы из города Нефтеюганск.
Также были вручены дипломы за вклад в развитие семейного культурного исторического наследия «Семейная реликвия». В номинации «Моя родословная» диплом победителя получила Любовь Пластинина из Нефтеюганска. И в номинации «Помним. Гордимся. Храним» победителем стала жительница города Югорска Виктория Мартышкина.
Также в муниципальных студиях дипломами и памятными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» награждены:
- Югорская городская общественная организация ветеранов войны и труда;
- Советская районная общественная организация ветеранов войны и труда;
- Нефтеюганская городская общественная организация совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Глава региона Наталья Комарова поздравила победителей и поблагодарила каждого из них за вклад в общие достижения Югры. Далее в онлайн-беседе речь шла о проектах по сохранению семейных ценностей, в которых непосредственно принимают участие наши земляки-югорчане.
Николай МЕРОВ
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Яныг таквс тпос вт нупыл онтоловит хталт омат янытлан хтал лыс. Ты кастыл Югра мт щмьят ӯргалан ос нтмил врнэ Советыт рӯпитан хтпат ищхӣпыӈ ут хосыт ёмас щирыл лнэ св нврамыӈ щмьят акван-атыгласаныл. Округ кӯщай н Наталья Комарова тнаныл янытласанэ.
Ищхӣпыӈ ут хосыт «Материнская слава» нампа мгын тагатан псыл Пыть-Ях ӯс н Галина Захарова мӯйлуптавес. Ты щмьят хт нврам яныгми. Сургут ӯст мгылн тагатан псыл Анна Климова, Татьяна Рашидова ос Елена Федулова майвсыт. Ты нквет, ксыӈ щмьят ат нврамыл лгыт. Хльӯс район Хулюмсунт пвылт ат нврам янмалтан н Ольга Мерцалова с янытлавес. Тувыл Зумруд Балавердиева Белоярский ӯст олнэ н с мгылнт тагатан псыл мӯйлуптавес. Тав с ат нврам ньщи.
Сосса мхманув халт акв щмья янытлавес. Ты Таисия Савельевна ос Георгий Алексеевич Лелятовыг, тн колтглыл Хльӯс район Саранпвылт лг. Ты мньщи щмьят ат пыг яныгми.
Нг-хумыг нвраманн мньтгыл ёмас хтпаг луӈкве ханищтыянн. Пыгыт мньщи мир лнэ-хӯлнэ накыт ёмщакв вганыл. Тн сосса касылытн акваг ялантгыт. Щнь лтӈыл стихыт, мйтыт ос потрыт ловиньтгыт, сака вщкатыӈ ос кркам пыгрищаквет.
Тувыл ань «Семья года» нампа Россия янытыл лум каснэ врмальт, мн мвт лнэ мньлат щмья нх-патыс. Ты Константин ос Альбина Мякишевы, тн колтглыл Нефтеюганск ӯст лг.
«Семейные реликвии» нампа щмья врмалит лаль тотнэ касыл щирыл с мхум янытлавсыт. Ты тла хосыт Нефтеюганск ӯст лнэ н Любовь Пластинина янытлан нпакыл мӯйлуптавес. Тав такви рӯт мхманэ пуссын хнтсанэ ос акв юи-плт нпакн хассанэ. Тувыл ос Югорск ӯст лнэ н Виктория Мартышкина «Помним. Гордимся. Храним» тла щирыл янытлан нпакыл майвес.
Ты коныпал «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» мгылн тагатан псытыл ос янытлан нпакытл ты организацият майвсыт:
- Югорск ӯст лнэ общественный организация, тн яныг хнтыт хнтлум мхумн ос хнт порат рӯпитам хтпатн нтгыт;
- Советский районт лнэ общественный организация, тн с яныг хнтын ялум мхумн ос хнт порат рӯпитам хтпатн нтгыт;
- Нефтеюганск ӯст хнтлын мхумн ос хнт порат рӯпитан хтпатн нтмил врнэ общественный организация.
Округ кӯщай н Наталья Комарова ты мхумн сымын рвнэ лтыӈ лвыс. Тувыл мхум лаль ос щмьят нтмил врнэ проектыт урыл потыртасыт.
Николай МЕРОВ
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