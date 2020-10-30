Образцовые многодетные семьи Югры получили медаль «Материнская слава»

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Образцовые многодетные семьи Югры получили медаль «Материнская слава»

Накануне праздника «День матери», который ежегодно проходит в последнее воскресение ноября, состоялась онлайн-встреча семейного Совета. В нём приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова, она поздравила многодетные семьи автономного округа.

 

Так в онлайн-эфире медалью «Материнская слава» были удостоены Галина Захарова из города Пыть-Ях, она воспитывает шестерых детей. В Сургуте награда была вручена Анне Климовой, Татьяне Рашидовой и Елене Федуловой. В этих семьях женщины воспитывают по пять детей. Из посёлка Хулимсунт Берёзовского района награду получила Ольга Мерцалова, она также воспитывает пятерых детей. В студии администрации Белоярского района медаль получила мать пятерых детей Зумруд Балавердиева.

 

Награду получила и семья из числа коренных малочисленных народов Югры. В администрации национального сельского поселения Саранпауль Берёзовского района медаль «Материнская слава» получили Таисия Савельевна и Георгий Алексеевич Лелятовы, по национальности они манси, семья воспитывает пятерых сыновей.

 

Супруги являются образцом для своих детей. Семью Лелятовых можно по праву считать образцом, примером трудолюбия, любви и взаимной поддержки. В семье детям прививается любовь к родной культуре, традициям и обычаям. Дети занимаются национальными видами спорта и любят читать на родном языке.

 

Помимо этого, диплом победителя всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья» получили Константин и Альбина Мякишевы из города Нефтеюганск.

 

Также были вручены дипломы за вклад в развитие семейного культурного исторического наследия «Семейная реликвия». В номинации «Моя родословная» диплом победителя получила Любовь Пластинина из Нефтеюганска. И в номинации «Помним. Гордимся. Храним» победителем стала жительница города Югорска Виктория Мартышкина.

 

Также в муниципальных студиях дипломами и памятными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.» награждены:

 

- Югорская городская общественная организация ветеранов войны и труда;

- Советская районная общественная организация ветеранов войны и труда;

- Нефтеюганская городская общественная организация совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

 

Глава региона Наталья Комарова поздравила победителей и поблагодарила каждого из них за вклад в общие достижения Югры. Далее в онлайн-беседе речь шла о проектах по сохранению семейных ценностей, в которых непосредственно принимают участие наши земляки-югорчане.

 

Николай МЕРОВ

 

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Св нврамыӈ щмьят янытлавсыт

Яныг таквс тпос вт нупыл онтоловит хталт омат янытлан хтал лыс. Ты кастыл Югра мт щмьят ӯргалан ос нтмил врнэ Советыт рӯпитан хтпат ищхӣпыӈ ут хосыт ёмас щирыл лнэ св нврамыӈ щмьят акван-атыгласаныл. Округ кӯщай н Наталья Комарова тнаныл янытласанэ.

 

Ищхӣпыӈ ут хосыт «Материнская слава» нампа мгын тагатан псыл Пыть-Ях ӯс н­ Галина Захарова мӯйлуптавес. Ты щмьят хт нврам яныгми. Сургут ӯст мгылн тагатан псыл Анна Климова, Татьяна Рашидова ос Елена Федулова майвсыт. Ты нквет, ксыӈ щмьят ат нврамыл лгыт. Хльӯс район Хулюмсунт пвылт ат нврам янмалтан н Ольга Мерцалова с янытлавес. Тувыл Зумруд Балавердиева Белоярский ӯст олнэ н с мгылнт тагатан псыл мӯйлуптавес. Тав с ат нврам ньщи.

 

Сосса мхманув халт акв щмья янытлавес. Ты Таисия Савельевна ос Георгий Алексеевич Лелятовыг, тн колтглыл Хльӯс район Саранпвылт лг. Ты мньщи щмьят ат пыг яныгми.

 

Нг-хумыг нвраманн мньтгыл ёмас хтпаг луӈкве ханищтыянн. Пыгыт мньщи мир лнэ-хӯлнэ накыт ёмщакв вганыл. Тн сосса касылытн акваг ялантгыт. Щнь лтӈыл стихыт, мйтыт ос потрыт ловиньтгыт, сака вщкатыӈ ос кркам пыгрищаквет.

 

Тувыл ань «Семья года» нампа Россия янытыл лум каснэ врмальт, мн мвт лнэ мньлат щмья нх-патыс. Ты Константин ос Альбина Мякишевы, тн колтглыл Нефтеюганск ӯст лг. 

 

«Семейные реликвии» нампа щмья врмалит лаль тотнэ касыл щирыл с мхум янытлавсыт. Ты тла хосыт Нефтеюганск ӯст лнэ н Любовь Пластинина янытлан нпакыл мӯйлуптавес. Тав такви рӯт мхманэ пуссын хнтсанэ ос акв юи-плт нпакн хассанэ. Тувыл ос Югорск ӯст лнэ н Виктория Мартышкина «Помним. Гордимся. Храним» тла щирыл янытлан нпакыл майвес.

 

Ты коныпал «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» мгылн тагатан псытыл ос янытлан нпакытл ты организацият майвсыт:

 

- Югорск ӯст лнэ общественный организация, тн яныг хнтыт хнтлум мхумн ос хнт порат рӯпитам хтпатн нтгыт;

- Советский районт лнэ общественный организация, тн с яныг хнтын ялум мхумн ос хнт порат рӯпитам хтпатн нтгыт;

- Нефтеюганск ӯст хнтлын мхумн ос хнт порат рӯпитан хтпатн нтмил врнэ общественный организация.

 

Округ кӯщай н Наталья Комарова ты мхумн сымын рвнэ лтыӈ лвыс. Тувыл мхум лаль ос щмьят нтмил врнэ проектыт урыл потыртасыт.

 

Николай МЕРОВ

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Пнд, 11/30/2020 - 12:32

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