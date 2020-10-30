Обеспечение занятости коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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КУ «Ханты-Мансийский центр занятости» в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» ежегодно организовывает трудоустройство граждан из числа коренных малочисленных народов Севера по следующим направлениям:
– «Организация временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы»
Период временного трудоустройства – 2 месяца.
Для участия в мероприятии гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера необходимо обратиться в Ханты-Мансийский центр занятости населения, имея при себе свидетельство о рождении, подтверждающее принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам Севера, или копию судебного акта, уточняющего либо устанавливающего национальность, паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий.
Временное трудоустройство граждан из числа коренных малочисленных народов Севера осуществляется в организациях всех форм собственности, с которыми служба занятости заключает договор о совместной деятельности. Участники мероприятия имеют все права и социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
– «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации»
Ханты-Мансийский центр занятости населения выделяет единовременную финансовую помощь (субсидию) на открытие собственного дела в размере 220 000,00 рублей.
Для получения единовременной финансовой помощи (субсидии) на открытие собственного дела необходимо:
• Получить статус безработного гражданина;
• Получить консультацию и пройти тестирование;
• Разработать бизнес-план и согласовать его в Фонде поддержки предпринимательства Югры;
• Получить заключение (рекомендацию) специалиста центра занятости населения для регистрации в налоговом органе;
• Заполнить заявление по установленной форме на предоставление единовременной финансовой помощи (субсидии);
• Заключить договор;
• Зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, либо главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
• Представить документы: уведомление о постановке на учет, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или Единого государственного реестра юридических лиц.
В 2020 году в мероприятии временного трудоустройства в Ханты-Мансийском районе приняли участие 11 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера и 1 гражданин получил субсидию на открытие собственного дела.
Дополнительно хотим обратить внимание, что при обращении в органы службы занятости гражданам предоставляются государственные услуги:
- Содействие в поиске подходящей работы;
- Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
- Оказание государственных услуг по психологической поддержке безработных граждан и социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
- Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;
- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;
- Организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет.
Все услуги оказываются бесплатно!
Более подробную информацию можно получить, обратившись в Ханты-Мансийский центр занятости населения по адресу:
г. Ханты-Мансийск, Карла Маркса, 12, тел.: 8(3467) 32-05-15, 32- 05-13, 37-53-51, 32-21-91, тел./факс 32-21-88, e-mail: hm_czn@admhmao.ru.
или на сайтах в сети Интернет
www.deptrud.admhmao.ru – сайт Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: (раздел «Деятельность», «Для граждан»);
http://job.admhmao.ru – интерактивный портал Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: (раздел «Ищу работу»);
www.trudvsem.ru – информационный портал Федеральной службы по труду и занятости населения «Работа в России»;
http://86.gosuslugi.ru – портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Информация предоставлена Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры