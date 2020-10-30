Более 1600 пенсионеров Белоярского района получат продуктовые наборы

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Более 1600 пенсионеров Белоярского района получат продуктовые наборы

Соответствующее распоряжение подписал 30 ноября глава района Сергей Маненков. Продуктовые наборы получат неработающие пенсионеры в возрасте 65 и старше, проживающие на территории муниципального образования. Об этом сообщает администрация Белоярского района.

Выдача наборов организована в связи с празднованием 90-летия Югры, новогодних, рождественских мероприятий, а также в целях оказания социальной поддержки в период эпидемиологического неблагополучия, связанного с пандемией.

В подарочные пакеты вошли продукты местных товаропроизводителей: молоко, творог, колбаса, джем, морс, а также сладости и фрукты.

Волонтеры начали развозку наборов с 30 ноября. До 11 декабря пакеты будут доставлены во все поселения района. Всего продуктовые наборы получат 1 640 пенсионеров.

"Поздравляю всех пенсионеров с наступающими праздниками. Желаю крепкого здоровья, оптимизма, душевного спокойствия, активного долголетия, заботы и внимания окружающих. Хочу заверить, что наши добровольцы доставят продукты, соблюдая все меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", — написал сегодня в своем личном аккаунте в Инстаграм глава Белоярского района.

 

Пнд, 11/30/2020 - 16:25

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