Поздравление с Днём печати от лидера ЛДПР В.В. Жириновского

- Русский
Лидер политической партии ЛДПР Жириновский В.В. поздравил журналистов национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» с Днём российской печати.
Уважаемые сотрудники объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»!
От имени партии ЛДПР и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!
Этот день связан с важной датой – 13 января 1703 года в России по Указу Петра I вышел в свет первый номер российской печатной газеты «Ведомости». Развитие российской журналистики легло в основу идейной и политической жизни России, именно печатные издания веками оставались площадками для полемики, публикации самых острых и злободневных текстов. Печать двигала вперёд просвещение, литературу, прославляла успехи России по всей планете.
Без российской печати мир не узнал бы сочинений русских классиков, выдающихся философов и критиков. Издания всегда были неумолимым оружием в борьбе с невежеством, ложью и безразличием.
Желаю вам творческих успехов, процветания, осуществления самых смелых планов и задумок, острого пера, неиссякаемого вдохновения, благополучия, крепкого здоровья и вам и ваших близким!
С уважением, В.В. Жириновский