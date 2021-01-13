Поздравление с Днём печати от лидера ЛДПР В.В. Жириновского

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Поздравление с Днём печати от лидера ЛДПР В.В. Жириновского
Фото В. Страшнова, 2005 г.Фото В. Страшнова, 2005 г.
Фото В. Страшнова, 2005 г.

Лидер политической партии ЛДПР Жириновский В.В. поздравил журналистов национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» с Днём российской печати.

Уважаемые сотрудники объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»!

От имени партии ЛДПР и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!

Этот день связан с важной датой – 13 января 1703 года в России по Указу Петра I вышел в свет первый номер российской печатной газеты «Ведомости». Развитие российской журналистики легло в основу идейной и политической жизни России, именно печатные издания веками оставались площадками для полемики, публикации самых острых и злободневных текстов. Печать двигала вперёд просвещение, литературу, прославляла успехи России по всей планете.

Без российской печати мир не узнал бы сочинений русских классиков, выдающихся философов и критиков. Издания всегда были неумолимым оружием в борьбе с невежеством, ложью и безразличием.

Желаю вам творческих успехов, процветания, осуществления самых смелых планов и задумок, острого пера, неиссякаемого вдохновения, благополучия, крепкого здоровья и вам и ваших близким!

С уважением, В.В. Жириновский

Фото В. Страшнова, 2005 г.Фото В. Страшнова, 2005 г.
Фото В. Страшнова, 2005 г.
Фото В. Страшнова, 2005 г.Фото В. Страшнова, 2005 г.
Фото В. Страшнова, 2005 г.
Ср, 13/01/2021 - 12:28

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