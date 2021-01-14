Регион поддержит участников чемпионата «Абилимпикс» сертификатами на допобразование и трудоустройством

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в онлайн-встрече с победителями, призерами VI национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Национальный чемпионат проходил в очно-дистанционном формате в Югре 23-29 ноября 2020 года. Предваряя встречу, Наталья Комарова отметила, что югорчане заняли 4 призовых места. «Присоединяюсь к поздравлениям тех из вас, кто стал победителем, достиг результатов на чемпионате. Напомню слова президента России Владимира Путина, что «Абилимпикс» - это залог хорошего старта в профессию, который помогает реализовать личный потенциал. Каждый из вас продемонстрировал свои навыки в разных сферах деятельности: информационные технологии, искусство, спорт, строительство, дизайн и другие», - обратилась к участникам встречи губернатор.
Отметим, профессиональная адаптация людей с инвалидностью и их трудоустройство - одна из приоритетных задач правительства автономного округа. До 1 мая по поручению Владимира Путина будут разработаны меры поддержки для участников национального чемпионата - возможности организации трудоустройства и получение сертификатов на дополнительное образование, технические средства реабилитации. «Наш регион примет участие в поручениях главы государства. Вы, уважаемые югорчане, всегда можете рассчитывать на родной автономный округ во всех своих начинаниях. Спасибо за победу и участие», - подчеркнула Наталья Комарова.
Для проведения национального чемпионата «Абилимпикс» базы югорских образовательных организаций (Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, Нижневартовский строительный колледж, Нижневартовский политехнический колледж и Нижневартовская школа для обучающихся с ОВЗ №2) были подготовлены и оснащены оборудованием и материалами в соответствии с требованиями конкурсных заданий чемпионата, а также оборудованием для видеотрансляции. Всего конкурс проходил по 22 компетенциям, среди которых - адаптивная физическая культура, бисероплетение, веб-дизайн, дошкольное воспитание, изобразительное искусство, кирпичная кладка и многие другие.
В соревнованиях приняли участие 25 югорчан – победители регионального чемпионата «Абилимпикс» 2020 года. Их сопровождали 22 эксперта площадок, 9 технических экспертов, 10 сурдопереводчиков, 4 педагога-психолога и 30 волонтеров. Так, участники продемонстрировали высокое профессиональное мастерство, завоевав 4 призовых места (в прошлом году – 2 призовых места).
1 место в компетенции «Учитель начальных классов» заняла выпускница Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа Ольга Гришкина. Югорчанка в настоящий момент является учителем начальных классов Нижневартовской школы для обучающихся с ОВЗ №1. «На чемпионате важна была подготовка. Я справилась с заданиями, получила опыт и уверенность в своей профессии, желании идти дальше», - сказала победительница.
2 место в компетенции «Веб-дизайн» завоевал студент Сургутского политехнического колледжа Ярослав Ариков. Он обучается на 2 курсе по специальности «Информационные системы и программирование». «Я готовился вместе с наставником в онлайн-формате. Это позволило больше сконцентрироваться на обучении. Результаты были неожиданными, так как в это время я принимал участие в окружном «Хакатоне», где также получил большой багаж знаний», - отметил студент.
2 место в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» занял лаборант Лянторского нефтяного техникума Мислим Рамазанов, 3 место в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» занял выпускник Нижневартовского строительного колледжа, член национальной сборной «Абилимпикс» по компетенции «Ландшафтный дизайн» Василий Моисеенко.
Видеозапись встречи доступна в официальных аккаунтах губернатора в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры