Лучших журналистов Югры наградила губернатор автономного округа

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Торжественная церемония вручения наград конкурса профессионального журналистского мастерства «Журналист года Югры-2020» состоялась 13 января, в День российской печати. Победителей наградила губернатор Югры Наталья Комарова.
«Наша встреча проходит в День российской печати, объединяющий всех тех, кто ценит, несет людям слово, может профессионально обращаться с ним. Спасибо за ваш труд и талант, – сказала глава региона. – Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что без нормальной работы СМИ гражданское общество не построить, потому что эффективная, живая пресса и есть часть гражданского общества».
По словам Натальи Комаровой, правительство автономного округа работает с медиа-сообществом региона в тесном контакте, диалог построен на принципах взаимоуважения, максимальной открытости. «Укрепляя наше взаимодействие, развивая его, я зову вас, прежде всего, в национальные проекты, потому что трудно найти других таких послов, как вы. Полагаю, что это крайне важное направление, из которого в том числе состоит представление о том, какими должны быть наша жизнь, общественные отношения», – обратилась к журналистам Наталья Комарова.
По итогам окружного профессионального конкурса, «Журналистом года» признана корреспондент телерадиокомпании «Югра» Наталья Дворжак. «Для меня данная награда очень важна – это признание моей работы. За 18 лет, которые я живу и работаю в Югре, я смогла стать действительно нужной. – сказала Наталья Дворжак. – Спасибо всем, кто верит в нас, кто оценивал и ценит наш труд».
Звание «Легенда журналистики» посмертно присвоено известному журналисту, писателю, общественному деятелю Светлане Поливановой, ушедшей из жизни в мае 2020 года.
«Мама всю жизнь была патриотом Югры. Несмотря на то, что последние годы она проживала не в регионе, сердцем она всегда была с югорчанами, до последних дней стремилась в Ханты-Мансийск, старалась помочь землякам в решении различных вопросов и проблем», – сказала дочь Светланы Поливановой Кристина Казанцева, принимая награду.
В номинации «Медиаменеджер» судейская коллегия победу присудила генеральному директору медиахолдинга «Западная Сибирь» Анжеле Гасиловой из Когалыма.
Лучшим журналистом печатных СМИ стала заместитель главного редактора газеты «Местное время» Мария Субботина из Нижневартовска.
Лучшим телевизионным журналистом определен программный продюсер нижневартовского телеканала N1 Константин Щербина.
Лучшим журналистом сетевых СМИ стал редактор портала «Открытый регион – Югра» Евгений Оглоблин из Ханты-Мансийска.
Лидером в номинации «Лучший радиожурналист» признана журналист радио «Югория» Альфия Чернышева, которая представила радиоочерки о югорчанах, внесших значительный вклад в историю региона, в числе которых – художник Геннадий Райшев и ветеран журналистики Альбина Глухих.
Звание «Лучший оператор» по итогам конкурса жюри присудило оператору окружной телерадиокомпании «Югра» Кириллу Новьюхову. Члены судейской коллегии отметили его работу над программой «Северный дом. Тугияны».
В номинации «Лучший фотокорреспондент» победу праздновала фотограф журнала «Югра» Анастасия Королькова, которая подготовила серию фотографий к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Лучшими юными журналистами признаны юнкор урайской газеты «Знамя» Сергей Гусев, юнкор газеты «Покачевский вестник» Элона Борисоглебская из Покачей и юнкор детской студии телерадиокомпании «Югра» Тамилла Мантакова из Ханты-Мансийска.
Победителями в номинации «Зависимости.нет» стали журналист газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!» Татьяна Васильева, директор телерадиокомпании «Пыть-Яхинформ» Жанетта Матрунич, шеф-редактор редакции информационных программ телерадиокомпании «Югра» Виктория Редькина.
Корреспондент газеты «Новости Югры» Ирина Пуртова, заместитель начальника редакции финно-угорских и тематических программ окружной телерадиокомпании «Югра» Татьяна Гордеева, редактор-консультант телерадиокомпания «Пыть-Яхинформ» Инна Баженова одержали победу в номинации «Мир нашему дому».
Журналист газеты «Московский комсомолец – Югра» Елена Мокеева признана лучшей в номинации «Терроризм не пройдет»; в номинации «Югра без коррупции» – журналист «Новой северной газеты» Наталья Овечкина из Пыть-Яха; в номинации «Добрые сердца Югры» – корреспондент телерадиокомпании «Югра» Ольга Карпенко.
В номинации «Славим человека труда» победу праздновала корреспондент газеты «Сургутская трибуна» Анастасия Аладинская. Лидерство в номинации «Югра будущего» оставила за собой журналист Няганского филиала ВГТРК «ГТРК «Югория» Евгения Самойлова.
Журналиста окружной телерадиокомпании «Югра» Антона Власова конкурсное жюри признало победителем в номинации «Мыслящие люди». Корреспондент газеты «Новости Приобья» Нижневартовского района Софья Ярыгина - победитель в номинации «Лучшая практика открытости власти»; корреспондент газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!» Светлана Чтенцова – в номинации «Год памяти и славы»; корреспондент газеты «Сургутская трибуна» Илюза Хафизова – в номинации «Стопкоронавирус».
Журналист телерадиокомпании «Югра» Наталья Акст стала лидером в номинации «Многовековая Югра».
Всего для участия в конкурсе профессионального журналистского мастерства «Журналист года Югры-2020» было направлено 976 работ от 312 журналистов в 22 номинациях.
В состав жюри конкурса вошли профессиональные журналисты, ветераны отрасли, региональные и федеральные эксперты, в числе которых – секретарь союза журналистов России, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин, старший преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций Высшей школы печати и медиаиндустрии Наталья Прыгина, член союза писателей России, почетный гражданин Югры Мария Волдина и многие другие.
В ходе торжественной церемонии Владимир Касютин отметил высокий уровень журналистских работ, направленных для участия в профессиональном состязании. «Нам удалось оценить достаточно большое количество очень интересных работ. Видна динамика – из года в год уровень творческих работ постоянно растет. Сегодня победители абсолютно заслуженно получили свои награды. Мы должны способствовать тому, чтобы журналистика Югры максимально выходила на федеральный уровень. В этой связи предлагаю победителям конкурса подготовить свои работы для публикации в нашем журнале «Журналистика и медиарынок», – констатировал Владимир Касютин.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры