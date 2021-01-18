В Югре Росгвардия принимает участие в охране порядка и обеспечении общественной безопасности в Крещение

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В Югре Росгвардия принимает участие в охране порядка и обеспечении общественной безопасности в Крещение

РОСГВАРДИЯ сообщает:

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сотрудники Росгвардии совместно с коллегами из правоохранительных органов обеспечат охрану общественного порядка.

В Ханты-Мансийске и Нижневартовске сотрудники ОМОН примут участие в обследовании мест проведения религиозных мероприятий.

На территории округа в православный праздник сотрудники будут непосредственно привлечены к охране общественного порядка и безопасности. На 12 религиозных объектах будут организованы посты охраны.
Предусмотрено дежурство пеших патрулей, а экипажи групп задержания вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам массового скопления людей. Также предусмотрен резерв, включающий сотрудников ОМОН и СОБР.

Екатерина Панфилова

Пнд, 18/01/2021 - 17:26

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