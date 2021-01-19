В Югре начался прием заявок на соискание премии имени И.Н. Шесталова

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Прием документов на соискание премии правительства Югры имени И.Н. Шесталова объявлен в автономном округе. Он продлится до 1 марта.
Перечень документов, представляемых заявителями, а также дополнительная информация о премии размещена на официальном сайте регионального департамента общественных и внешних связей.
Заявки принимаются в электронном виде с пометкой «Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры имени И.Н. Шесталова» на адрес электронной почты: ovchinnikovaia@admhmao.ru, а также лично или почтовым отправлением на электронном носителе по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, каб. 212 в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов, обед с 13:00 до 14:00 часов. Контактный телефон: +7 (3467) 360-150 (доб. 2744).
Отметим, что ежегодная премия правительства Югры имени И.Н. Шесталова присуждается за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера.
Претендовать на ее получение могут авторские коллективы, физические лица, проживающие на территории автономного округа. Выдвижение на соискание премии осуществляется органами госвласти, местного самоуправления, юридическими лицами.
Информация Департамента общественных и внешних связей Югры