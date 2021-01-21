Обеспечение качественной медицинской помощью пациентов в труднодоступных территориях Югры – сложившаяся практика регионального здравоохранения

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Главный врач окружного Центра профессиональной патологии сообщил о том, что началось проведение первичных медико-санитарных осмотров и оказание специализированной медицинской помощи жителям труднодоступных и отдалённых населённых пунктов Ханты-Мансийского автономного округа в период эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Мобильные медицинские комплексы консультативно-диагностической передвижной поликлиники Центра начали приём жителей Кондинского района.
Как отметил Николай Ташланов, в условиях сложной эпидемиологической обстановки обеспечение пациентов, проживающих в труднодоступных территориях Югры, медицинской помощью становится не просто актуальной, а крайне важной задачей.
Работа медицинских комплексов зимнего рейда позволяет отслеживать здоровье сельских жителей, предоставляет им медицинские услуги, недоступные в другое время из-за географической специфики региона. «Согласно утверждённому графику окружного Департамента здравоохранения, передвижная поликлиника отработает в 14 населённых пунктах Кондинского, Берёзовского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского и Сургутского районов. В работе задействованы мобильные лечебно-профилактические модули на базе грузовых автомобилей повышенной проходимости «Лаборатория», «Диагностика», «Флюорография», «Маммография», «Стоматология», микроавтобус для комфортного переезда медперсонала. В состав врачебной бригады традиционно входят невролог, акушер-гинеколог, стоматолог, хирург, рентгенолог, врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики, врачи общей практики. В передвижных комплексах можно сделать УЗИ, кардиограмму, рентген, сдать анализы в лабораториях, обследоваться и получить консультации медицинских специалистов. Деятельность специализированных передвижных медицинских комплексов Центра планируется до начала весны текущего года и напрямую зависит от состояния зимников и ледовых переправ», – отметил руководитель Центра.
Центр профессиональной патологии стал первым в Российской Федерации медицинским учреждением, на базе которого реализована непрерывная круглогодичная работа мобильных медицинских бригад для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям отдалённых и труднодоступных сельских поселений. Предоставление высокотехнологичной медицинской помощи населению автономного округа осуществляется в течение всего года. В период летней навигации многопрофильную медпомощь югорчанам оказывают на борту плавучей поликлиники «Николай Пирогов». В зимний период в труднодоступные посёлки и деревни региона выезжает передвижной мобильный комплекс, состоящий из специально оборудованных автомобилей.
Информация предоставлена департаментом здравоохранения ХМАО-Югры