УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях

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УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях

В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры

Чт, 28/01/2021 - 15:51

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