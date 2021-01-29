Кинофестиваль «Дух огня» Югра примет в августе

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Кинофестиваль «Дух огня» Югра примет в августе

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению XIX международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» провела в режиме видеоконференцсвязи губернатор Югры Наталья Комарова.

На заседании был рассмотрен вопрос об изменении формата и сроков проведения международного кинофестиваля.

Заместитель губернатора Юрий Южаков предложил перенести сроки проведения международного кинофестиваля «Дух огня» август текущего года. Торжественные церемонии открытия и закрытия кинофестиваля провести 20-23 августа.

«Это совместное с президентом кинофестиваля Сергеем Соловьевым, вице-президентом Марией Зверевой, исполнительной дирекцией решение предлагается в связи с закрытием границ многими государствами в условиях пандемии», - рассказал Юрий Южаков.

Вице-президент фестиваля Мария Зверева отметила, что международный Каннский кинофестиваль, самый престижный в мире, в связи с продолжающейся пандемией уже сдвинул даты проведения фестиваля с мая на июль.

«Перенос даты проведения фестиваля «Дух огня» на август даст нам больше возможностей для формирования программы, приглашения участников, выбора наиболее интересных конкурсных предложений», - акцентировала Мария Зверева.

Глава региона Наталья Комарова и оргкомитет фестиваля поддержали предложение.

«Необходимо внести соответствующие изменения  в сроки подготовки конкурсной программы фестиваля. Важно ничего не потерять из намеченного, чтобы всем потенциальным участникам, жюри, актерам было удобно работать на кинофестивале», – поручила глава региона.

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры

Пт, 29/01/2021 - 09:21

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