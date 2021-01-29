Югорчан приглашают к участию в конкурсе «топ-1000 культурных туристических брендов России»

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Общественная интерактивная платформа живоенаследие.рф приглашает до 31 января рассказать о культурных и туристических брендах своего региона.
Любой зарегистрированный пользователь сможет предложить и описать достопримечательность. Предполагается, что в список войдут известные преимущественно на локальном уровне бренды, способные стать точками притяжения туристов и инвесторов в национальном масштабе.
Авторы лучших описаний получат материальные призы от организаторов. Отдельно для участников из Югры предусмотрен специальный приз – контракт на производство медиаконтента.
Конкурс брендов «Живого наследия» вызвал живой интерес тех, кто хочет рассказать о культурных ценностях и туристических «магнитах» родного края.
подробнее:
https://livingheritage.ru/
https://livingheritage.ru/news/item/id/100