Югорчан приглашают к участию в конкурсе «топ-1000 культурных туристических брендов России»

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Югорчан приглашают к участию в конкурсе «топ-1000 культурных туристических брендов России»

Общественная интерактивная платформа живоенаследие.рф приглашает до 31 января рассказать о культурных и туристических брендах своего региона. 

Любой зарегистрированный пользователь сможет предложить и описать достопримечательность. Предполагается, что в список войдут известные преимущественно на локальном уровне бренды, способные  стать точками притяжения туристов и инвесторов в национальном масштабе.

Авторы лучших описаний получат материальные призы от организаторов. Отдельно для участников из Югры предусмотрен  специальный приз – контракт на производство медиаконтента.

Конкурс брендов «Живого наследия» вызвал живой интерес тех, кто хочет рассказать о культурных ценностях и туристических «магнитах» родного края. 
 
подробнее:
https://livingheritage.ru/
https://livingheritage.ru/news/item/id/100

Пт, 29/01/2021 - 09:23

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