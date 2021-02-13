Назначением и расчетом пособий занимается ФСС по месту регистрации страхователя

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Назначением и расчетом пособий занимается ФСС по месту регистрации страхователя

С 2021 года больничные и пособия по материнству повсеместно выплачивает Фонд социального страхования Российской Федерации. По вопросам, связанным с назначением и выплатой пособий необходимо обращаться в отделение ФСС того региона, где зарегистрирован работодатель. Так, например, если место регистрации страхователя – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, то пособие будет назначать и выплачивать региональное отделение Фонда. Но в случае, когда работник живет и работаете в нашем округе, а работодатель зарегистрирован в другом субъекте, назначением и расчетом пособия занимается отделение ФСС по месту регистрации работодателя.

«Если Вы не знаете, в каком регионе зарегистрирован Ваш работодатель, уточнить эту информацию можно в отделе кадров по месту работы» Кроме того, можно обратиться по телефону Единого колл-центра ФСС: 8(3467)23-83-16)», – прокомментировала начальник отдела назначения и осуществления выплат застрахованным гражданам Юлия Клыкова.

Немаловажно, что получить подробную информацию о своем пособии можно в личном кабинете lk.fss.ru на сайте Фонда социального страхования или в мобильном приложении «Социальный навигатор». В разделе «Пособия и выплаты» размещены исчерпывающие сведения о том, когда работодатель передал в отделение ФСС документы, необходимые для назначения пособия и на какой стадии находится его выплата в виде статусов:

"Документ загружен" – документы поступили в ФСС от Вашего работодателя.

"Документ проверен" – документы проверены отделением Фонда, ошибок не обнаружено.

"Извещение сформировано" – в документах работодателем допущена ошибка. Специалисты ФСС сформировали извещение для устранения ошибок.

"Дубликат документа" – загружена копия ваших документов (предположительно, после исправления ошибок).

"Документ рассчитан" – пособие рассчитано.

"Документ отправлен на оплату" – начался процесс перевода в банк денежных средств (пособия), документ обработан и внесен в приказ на выплату пособия.

"Исполнение платежа", "Платеж выплачен" – деньги перечислены в банк  по реквизитам, указанным в заявлении на получение пособия (с указанием суммы выплаты).

Каждому статусу соответствует своя дата присвоения, таким образом, любой работник может отследить, в течение скольких дней с момента поступления от работодателей документов было назначено и выплачено пособие.

Если в личном кабинете или в приложении «Социальный навигатор» нет информации о пособии, это означает, что в отделение Фонда не поступали от работодателя документы, необходимые для назначения и выплаты пособия.

Согласно законодательству, работодатель обязан передать необходимые для назначения пособия документы в Фонд социального страхования в течение 5 календарных дней со дня обращения к нему работника с заявлением и документами, подтверждающими его право на пособие. Отделение Фонда в течение 10 календарных дней со дня предоставления работодателем полного комплекта документов или корректно заполненного электронного реестра перечисляет пособие застрахованному лицу.

Отметим, с начала года жителям Югры региональным отделением Фонда выплачено пособий на общую сумму более 2,2 млрд рублей, в том числе по уходу за ребенком до полутора лет порядка 240 млн руб.

Елена Баканова, консультант – по работе со средствами массовой информации ГУ - РО ФСС РФ по ХМАО - Югре

Пнд, 15/02/2021 - 12:04

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