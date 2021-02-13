Всероссийская акция «Родные языки народов России»

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Министерство просвещения совместно с Фондом сохранения и изучения родных языков народов запускает традиционную Всероссийскую акцию, посвященную Международному дню родного языка.
Продемонстрируй, как красив и богат твой родной язык, а мы сможем рассказать о нем всей стране! Принять участие в акции «Родные языки народов России» может любой школьник. Для этого надо записать на видео стихотворение на родном языке про родителей, свой город или село, историческое событие и опубликовать ролик в социальных сетях «Инстаграм», «Вконтакте» или «ТiкТок» с хештегом #Родныеязыки2021.
Итоги акции подведут 21 февраля. Каждый участник получит именной сертификат, а самые креативные и интересные работы будут опубликованы на сайте Министерства просвещения России и Фонда родных языков.
Одно из важных условий участия в акции — обязательное заполнение заявки по данной ссылке https://forms.gle/MBJGt7DKMUjDoTo4A
Справочно:
Международный день родного языка учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия.