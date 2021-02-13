Всероссийская акция «Родные языки народов России»

  • Русский
Всероссийская акция «Родные языки народов России»

Министерство просвещения совместно с Фондом сохранения и изучения родных языков народов запускает традиционную Всероссийскую акцию, посвященную Международному дню родного языка.

Продемонстрируй, как красив и богат твой родной язык, а мы сможем   рассказать о нем всей стране! Принять участие в акции «Родные языки народов России» может любой школьник. Для этого надо записать на видео стихотворение на родном языке про родителей, свой город или село, историческое событие и опубликовать ролик в социальных сетях «Инстаграм», «Вконтакте» или «ТiкТок» с хештегом #Родныеязыки2021.

Итоги акции подведут 21 февраля. Каждый участник получит именной сертификат, а самые креативные и интересные работы будут опубликованы на сайте Министерства просвещения России и Фонда родных языков.

Одно из важных условий участия в акции — обязательное заполнение заявки по данной ссылке https://forms.gle/MBJGt7DKMUjDoTo4A     

Справочно:

Международный день родного языка учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия.

 https://родныеязыки.рф/

Пнд, 15/02/2021 - 17:05

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB INST

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.