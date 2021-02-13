«Хантыйско-русский словарь». Лозямова Зоя Никифоровна. Презентация

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«В настоящее время хантыйский язык, как и многие младописьменные языки, оказался в угрожающем положении, все меньше носителей в обычной жизни говорят на родном языке, редкость услышать его из уст молодёжи и детей. А ведь сохранение хантыйского языка важно те только для самого народа…» – это цитата из предисловия к вышедшей в свет в конце 2020 года книги – «Русско-хантыйский словарь».
Автор словаря – Зоя Никифоровна Лозямова, носитель традиционной культуры северных (казымских) ханты в разных ее проявлениях. Она народный мастер России, которая виртуозно владеет техниками шитья традиционной одежды. Она – хозяйка Огня, и автор известного проекта музея «Торум Маа» «Югорский хлеб. История со вкусом». Она уникальный исполнитель песен судьбы – личных песен представителей своего народа. Этот список можно продолжать.
«Коллекционирование слов» – еще одно амплуа Зои Никифоровны. Она не просто носитель родного языка, на котором общается с представителями своего народа, на котором исполняет песни, которым она дорожит. «В течение всей своей жизни я записываю, собираю хантыйские архаичные слова, словосочетания, выражения…».
Отметим Международный день родного языка презентацией нового издания.
Встреча с автором и издателями «Хантыйско-русского словаря»
на странице музея Вконтакте в режиме live
20 февраля 2021 года в 11:00
Служба информации Торум Маа