«Самаровский чугас» – 20 лет на страже природы

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Государственное учреждение «Природный парк «Самаровский чугас» создан в 2001 году. Предтечей его создания было решение Исполнительного комитета народных депутатов Тюменской области в 1984 году, когда территория площадью 420 га была объявлена Памятником природы «Ханты-Мансийские холмы» сроком на 15 лет. На базе этого Памятника природы был создан Природный парк.
Основная цель создания парка– это, прежде всего, сохранение уникальных по красоте природных комплексов на территории слиянии рек Оби и Иртыша, сохранение биологического разнообразия, сохранение и исследование историко-культурного наследия, экологическое просвещение населения.
В честь своего 20-летнего юбилея работники природного парка организовали для журналистов пресс-тур, в ходе которого его участники посетили два урочища: городское и Шапшинское, прогулялись по их туристическим тропам. На третьем урочище, под названием Острова, ведётся научно-исследовательская работа. Общая территория парка сегодня составляет 6600 гектаров.
На территории «Самаровского чугаса» расположены реликтовые кедровые леса, возраст старейших кедров весьма почтенный, они живут на этой земле уже около 800 лет. Здесь также произрастают и другие хвойные и лиственные деревья. Кроме этого, растительный мир представлен многообразием лишайников, мхов, грибов, высших видов сосудистых растений. Не менее разнообразен и животный мир, здесь 248 видов насекомых, 200 видов позвоночных животных. Известно, что самым крупным хищником зоны средней тайги является медведь. По подсчётам исследователей на территории парка проживает 15 особей этого вида, ну а у широко известного медведя Степана в Шапше имеется свой собственный гостевой дом, который могут посещать туристы, правда, сейчас, как и положено медведю, он находится в спячке.
На территории природного парка можно встретить виды растений и животных, которые включены в Красную книгу.
Сотрудники природного парка познакомили слушателей с планами реализации туристического потенциала. Сегодня создаются новые пешеходные тропы, новые зоны отдыха и смотровые площадки, проводятся экскурсии. «Самаровский Чугас» – красивейший природный комплекс, здесь уникальное сочетание пойменных лугов и крутых берегов, поэтому эти места посещают не только жители Ханты-Мансийска, сюда приезжают туристы и из других регионов страны, а также из-за границы. Начальник отдела информации управления по развитию туризма и внешних связей администрации Ханты-Мансийска Марии Петелиной отметила: «Чугас– это одна из изюминок города Ханты-Мансийска, в плане- развития туризма и работы эколого-просветительского направления».
Работники парка ведут большую деятельность по экологическому просвещению населения, для этих целей создан специальный отдел, с его работой журналистов познакомила начальник отдела Надежда Быкова. В самом учреждении для проведения занятий имеются учебные классы, создан музей, а в п. Шапше имеется эколого-просветительский центр, экологическая школа, где проводятся различные уроки экологической направленности.
Пётр Молданов
Йиӊк-мўв ӆавӑӆты «Самаровский чугас» тӑхи 2001-мит оӆн вєрса. Тӑм йиӊк-мўв ӆавӑӆты нумӑс мєт сыри 1984-мит оӆн тывӑс, щирн Тюменской область народной депутатӑт исполнительной комитет поступсы вєрӑс, Ёмвош хонӑӊӑн вәӆты мўв, щит 420 га йиӊк-мўв, памятника вєрты. Щи ут нємӑтса «Ханты-Мансийские холмы», ӆўв тәп 15 оӆ мӑра вєрӑнтыйӆса. Тӑм хӑтӆ вәӆты йиӊк-мўв ӆавӑӆты парк щӑӆтаса щи тывӑс.
Тӑм йиӊк-мўв ӆавӑӆты тӑхи вєрумн ёх Ас па Лаӊал хонӑӊ мўвие ӆавӑӆман па шавиман тӑйты нумӑс пунсӑт. Тӑм мўвиевн вәӆты йиӊк хўӆ, вәнт вой па еӆӆы тӑӆаӊа-ма ат вәӆӆӑт. Тӑм мўвн вәӆум йис ёх пурмӑсӑт-нумсӑт тӑм хӑтӆ вәнта ат хӑтӆӑт. Щӑӆта муй вўрн мўв-йиӊк шавиты, вән ёх пиӆа муй па няврємӑт пиӆа, щи оӆӑӊӑн путӑртты мосӆ.
20 оӆа вмеӆ пӑта тӑм йиӊк-мўв шавиты паркӑн рәпитты ёх айкеӆӑт ӑкӑтты па хӑншты-ванӆтӑты ёх пӑта пресс-тур вєрсӑт. Юхтум ёх кӑт тӑхия тәтьӆясыйт. Ёмвош хонӑӊӑн вәӆты мўв-йиӊк ванӆтӑсы, тӑм ӛшӑт хўват тәтьӆясыйт па Шапша нємуп тӑхия па ӊхсӑт. Тӑм парк ёх хәӆмит тӑхи па тӑйӆӑт, нємӆ «Остров», щӑта ёх наука щира рәпитӆӑт. Тӑм хӑтӆ йиӊк-мўв шавиты парк 6600 гектар арат мўвн кантса.
«Самаровский чугас» мўвн нохӑр хӑӊ вәнтӑт вәӆӆӑт, мєт вәна вум нохӑр хӆӑн арӑӊ-мощ йисн тывсӑт, хуӆна па тӑм мўвн вәӆӆӑт, ӆыв 800 оӆ кєма щи йисӑт. Тӑта пасыр хӑт па єнумӆӑт, щит арсыр Ӆэпсӑӊ хӑт па арсыр лыптӑӊ хӑт. Щи киньща тӑм мўвиевн сыр-сыр турнӑт-варсӑт єнумӆӑт. Мўвн, хн шәшийӆӆӑт муй па пәрӆуман ӊхӆӑт сыр-сыр карӑӊ хумӑӆхайт, хӑшӊайт, нимсӑр имет па арсыр щи щир вәӆты ӆыӆӑӊ воиет, иса 248 арсыр щимӑщ вой. Вәнт войт тӑм мўвн ищи вєра ар хураспэт, иса вәӆ 200-кєм сыр-сыр воие.
Пўпает тӑта ищи шәшийӆӆӑт. Ӆыв ӆўӊӑтман тӑйӆайт, иса 15 пўпи тӑм парк мўвн вәӆ. Ёмвош мирн ма вәӆы Степан нємуп пўпие, ӆўв ая вәӆмаӆн ӑӊкиӆы хӑщӑс па хӑннєхәйтн вана вўсы, щиты ёх кўтн щи єнмӑс па тӑм хӑтӆ вәнта вәӆ. Ӆўв нємасыя хотн вєрса, щив ёх ӊхийӆӆӑт, ин ӆўв хотӑӆн уӆ, товийн тәп нух питӆ.
Тӑм йиӊк-мўв шавиты парк хуща шимӆа вум турнӑт-варсӑт па вәнт войт шиваӆӑты пищ вәӆ, ӆыв Вўрты киникая хӑншман вәӆӆӑт.
Парк хуща рәпитты ёх айкеӆӑт ӑкӑтты па хӑншты-ванӆтӑты мир пєӆа путӑртсӑт, муй ӆыв еӆӆы вєрты питӆӑт. Тӑм хӑтӆ ӆыв йиӆуп ӛшӑт-пӑнтӑт вєрӆӑт, йиӆуп рўтьщӑты хӑрӑт вєрӆӑт, йиӆуп мўв вӑнтты хӑр лотӑт вєрӆӑт, щӑӆта па щив мир экскурсияя тәтьӆяӆӑт.
«Самаровский чугас» щит вєра хурамӑӊ мўв, тӑта хуты турнӑӊ хӑрӑӊ вәйт мўвиет па хӑӊ кӑрӑщ сӑӊхумӑт, щи пӑта тӑм мўв вӑнтты тыв юхтыйӆӆӑт Ёмвошн вәӆты ёх киньща па ар хуят, нємӑсыя па мўвӑт эвӑӆт тыв турист щира ёх ӊхӆӑт. Мария Петлина, Ёмвошн туризм и тӑхи щирн рәпитты ӆӑӊкӑр нє путӑртӑс: «Чугас– щит мўӊ Ёмвошев туризм щира вәӆты мєт әмӑщ тӑхи па йиӊк-мўв шавиты оӆӑӊӑн путӑртты мєт мосты тӑхи».
Парк хуща рәпитты ёх ар вєр вєрӆӑт йиӊк-мўв шавиты нумӑс мир кўтн еӆӆы тәты пӑта, щи вєр пӑта нємӑсыя отдел тӑйӆӑт. Щи тӑхи ӆӑӊкӑр нє Надежда Быкова тӑмӑщ рәпата оӆӑӊӑн ёх ещаӆт путӑртӑс. Ӆўв ясӊӑӆн, Ёмвошн нємасыя вәнӆтыйӆты хот йитӑт тӑйӆӑт, йиӊк-вой ванӆтӑты хот йит па тӑйӆӑт. Шапша хуща па нємасыя йиӊк-мўв шавиты щира центр вєрман вәӆ, йиӊк-мўв шавиты щира вәнӆтыйты ӑшкола тӑйӆӑт, щӑта сыр-сыр урокӑт вєрӑнтыйӆӆыйт.
Пётр Молданов