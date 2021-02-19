Журналисты газеты «Ханты ясанг» приняли участие в образовательной акции

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С 17 января 1999 года во всем мире ежегодно 21 февраля отмечается Международный день родного языка. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 2015 года в этот день проводится образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках». Акция направлена на усиление мотивации к изучению родных языков коренных малочисленных народов Севера. За 6 лет в акции приняло участие 3200 человек из муниципальных образований Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Ивделя Свердловской области, а также Венгрии и Германии.
В этом году акция проходила с 16 по 21 февраля. Автором текста «Фронтального диктанта» на хантыйском языке стал Алексей Михайлович Сенгепов (1932-2004 гг.) – выдающийся просветитель хантыйского народа, педагог, писатель, заслуженный деятель культуры России, член Союза журналистов РФ. Можно было принять участие в акции в двух форматах – очно и онлайн.
В объединённой редакции национальных газет уже второй год работала площадка по написанию диктанта. В этом году мы собирались 18 февраля. Кроме журналистов газеты «Ханты ясанг», участниками акции стали солистки фольклорного ансамбля «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») Л.К. Зубакина, М.Г. Эккерт, В.Е. Швецова, И.В. Аксёнова. После написания фронтального диктанта все были награждены сертификатами участника.
Надежда Рагимова
Кашӑӊ оӆ 1999-мит оӆ вўш эвӑӆт тәнӆуп тыӆӑщ 21-митн мўӊ мўвев хўваттыйн рәт ясӑӊ мӑӊхӑтӆ постӑӆы. Щи хӑтӆӑн Югра мўвевн 2015-мит оӆ вўш эвӑӆт шуши мирӑт хӑнты, вухаӆь па юрн ясӊӑтн диктант хӑншӆӑт.
Щит вєрӆы, ӆәӆн айӆат ёх па няврємӑт рәт ясӑӊ вәнӆтӑты хущты. Хәт оӆ мӑр 3200 хӑннєхә щи диктант хӑншсӑт, ӆыв арсыр вошӑтн па мўвӑтн вәӆӆӑт: Ёмвош округевн, Ямал мўвн, Санкт-Петербург, Москва вошӊӑнӑн, Свердловской область Ивдель вошн, Венгрия па Финляндия па хон пєлӑк мўвӊӑнӑн.
Тӑм оӆн щи акция тәнӆуп тыӆӑщ 16-21-мит хӑтӆӑтн мӑнӑс. Тӑм пўш мир хӑнты вуӆаӊ хӑннєхә А.М. Сенгепов шәӊӑт хӑншум касум ики путӑр хўвӑт диктант хӑншсӑт, мосты иньщӑсупсэта ястӑсӑт. Тӑм оӆ диктант онлайн па очной щирн хӑншты рӑхӑс.
«Хӑнты ясӑӊ» редакцияев хущи мўӊ кимит оӆ щи диктант хӑншӆўв. Тӑм оӆн тәнӆуп тыӆӑщ 18-митн ӑктӑщсўв. Мўӊ хущева хӑнты арӑт ариты нӆ ими юхтыйӆсӑт – Л.К. Зубакина, М.Г. Эккерт, В.Е. Швецова, И.В. Аксёнова. Мўӊ иха диктант нєпек хӑншсўв, иньщӑсупсэта ястӑсўв. Щи пийн иса хӑншум ёх сертификат нєпекӑтн мӑсыйт.
Надежда Рагимова