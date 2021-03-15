Фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» приглашает участников со всей России

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Фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» приглашает участников со всей России

В Окружном Доме народного творчества начался приём заявок для участия во Всероссийском фестивале национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья».

Фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» сближает жителей со всех уголков России – страны, которая вобрала в себя мудрость и опыт предков, объединила народы, сохранила их народные традиции и родные языки.  Участие в нём повышает уровень исполнительского мастерства, объединяет национальные самодеятельные творческие коллективы учреждений культуры, культурных объединений и общественных организаций.

 По традиции, «Возьмёмся за руки, друзья» проводится в два этапа – отборочный (конкурсные просмотры) и основной (Гала-концерт). В рамках фестиваля утверждены следующие номинации:

- Хореография (ансамбли);

- Вокал (соло и ансамбли);

- Инструментальное творчество (соло и ансамбли);

- Обрядовый, игровой фольклор.

Заявки на участие принимаются через электронную форму до 25 июня 2021 года.

Исполнители, одержавшие победу в отборочном этапе, будут приглашены к участию в Гала-концерте, который состоится в городе Ханты-Мансийске, в рамках Всероссийского форума национального

единства в октябре 2021 года.

Более подробную информацию можно узнать в Положении о фестивале на сайте Окружного Дома народного творчества или по телефонам: (3467) 32-48-29, (3467) 33-30-37.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

 

Пнд, 15/03/2021 - 11:47

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