Фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» приглашает участников со всей России

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В Окружном Доме народного творчества начался приём заявок для участия во Всероссийском фестивале национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья».
Фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» сближает жителей со всех уголков России – страны, которая вобрала в себя мудрость и опыт предков, объединила народы, сохранила их народные традиции и родные языки. Участие в нём повышает уровень исполнительского мастерства, объединяет национальные самодеятельные творческие коллективы учреждений культуры, культурных объединений и общественных организаций.
По традиции, «Возьмёмся за руки, друзья» проводится в два этапа – отборочный (конкурсные просмотры) и основной (Гала-концерт). В рамках фестиваля утверждены следующие номинации:
- Хореография (ансамбли);
- Вокал (соло и ансамбли);
- Инструментальное творчество (соло и ансамбли);
- Обрядовый, игровой фольклор.
Заявки на участие принимаются через электронную форму до 25 июня 2021 года.
Исполнители, одержавшие победу в отборочном этапе, будут приглашены к участию в Гала-концерте, который состоится в городе Ханты-Мансийске, в рамках Всероссийского форума национального
единства в октябре 2021 года.
Более подробную информацию можно узнать в Положении о фестивале на сайте Окружного Дома народного творчества или по телефонам: (3467) 32-48-29, (3467) 33-30-37.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»