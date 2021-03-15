«Мой народ – моя гордость» окружной конкурс фотографий

- Русский
Окружной Дом народного творчества объявляет о начале окружного конкурса фотографий «Мой народ – моя гордость», приуроченного к празднованию Дня России. Конкурс проводится совместно с Региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
К участию приглашаются фотографы-любители, проживающие на территории Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 14 лет и старше.
На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
- «Лица народов Югры» – портреты людей разных национальностей в традиционных костюмах, отражающие самобытность и уникальность народов, проживающих в Югре;
- «Семейный альбом» – на фотографии должны быть изображены представители нескольких поколений одной семьи за общим делом или действием;
- «Традиции нашего дома» – жанровые сцены, отображающие бытовые и семейные особенности у разных народов, их спектр занятий, традиции;
- «Народные умельцы» – фотографии людей, которые демонстрируют свои увлечения, занятия, любимое дело, (вышивка, ткачество, лоскутное шитье, вязание, плетение, бисер, резьба по дереву, керамика и т. д.).
Для участия в конкурсе необходимо до 11 мая 2021 года заполнить заявку и прикрепить к ней фотоработу в формате JPG. В каждой номинации участник может заявиться только с одной работой. Фотография должна быть качественной, не менее 200 dpi, размеры – не менее 2000 пикселей по длинной стороне. Файл должен иметь имя с указанием фамилии участника и название фотоработы.
По итогам конкурса участникам присваиваются звания Лауреат I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории. Кроме того, работы победителей станут основой фотовыставки, которая пройдёт в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню России.
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно получить по телефону 8 (3467) 33-30-37 и на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.