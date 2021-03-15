В Югре проводится массовая вакцинация от COVID-19

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В Югре проводится массовая вакцинация от COVID-19
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Вакцинация в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проводится отечественной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

⠀         Вакцина для граждан России предоставляется бесплатно. Прививка может быть сделана любому человеку старше 18 лет, не имеющему противопоказаний. Вакцинируемые не должны болеть ОРВИ в момент и за две недели до вакцинации. С момента последней вакцинации должно пройти не менее 30 дней. Прививка противопоказана беременным и кормящим грудью женщинам.

⠀         Осмотр врача перед вакцинацией от COVID-19 является обязательным, так как врач должен убедиться, что для прививки нет противопоказаний. В случае если температура превышает 37°С, вакцинацию не проводят. Особое внимание уделяется пациентам с рядом хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, аллергия, заболевания центральной нервной системы и сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца и др.). На осмотр врача перед прививкой потребуется около 10 минут, еще около 15 минут займет подготовка препарата – вакцина хранится в замороженном виде.

Препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. При первом визите вводится компонент I вакцины (делается укол в плечо). Наблюдение после прививки и поствакцинальный осмотр продлится 30 минут.

Компонент II вводится через 21 день после первого этапа вакцинации. Записаться нужно только на первую вакцинацию – на вторую врач запишет сразу.  

Пациент получит сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против коронавируса.

Рекомендуется в течение 3-х дней после прививки не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

⠀         Самоизоляция после вакцинации не требуется, можно вести обычный образ жизни. Но не забывать об общих мерах предосторожности: социальной дистанции и масочном режиме в общественных местах.

            Оставить заявку на вакцинацию можно на портале Госулуг или на ресурсе электронной регистратуры https://er.dzhmao.ru/. После чего представители поликлиник свяжутся с заявителем по мере поступления вакцины. Также записаться на прививку от коронавируса можно по номерам телефонов, которые размещены на сайтах больниц и поликлиник.

Справочную информацию по вопросам вакцинации можно получить в контакт-центре Департамента здравоохранения ХМАО - Югры по телефону - 8-800-100-86-03.      

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пнд, 15/03/2021 - 15:25

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