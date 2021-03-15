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В 2020 году Ассамблея народов России совместно с Автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» запустили новый проект «Виртуальный тур по многонациональной России». К участию в проекте были приглашены этнокультурные общественные организации сохраняющие и популяризирующие самобытные традиции народов Российской Федерации.
Региональное отделение Ассамблеи народов России в Югре выступило участником проекта, представив выставочную экспозицию по культуре народов ханты и манси «Ит мув ёх - одной земли народ».
Виртуальную экскурсию провели члены Ассамблеи народов России Светлана Нестерова, Алексей Рещиков и кандидат исторических наук, мастер фольклора коренных малочисленных народов Севера Тимофей Молданов.
Лучшие экскурсии проекта, в число которых вошла выставка «Ит мув ёх - одной земли народ» стали частью виртуального тура по многонациональной России и размещены на канале «Ресурсная среда».
С выставочной экспозицией можно ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL55b9G0WkHS8weop2cFXLS_kuaBzVDThf
Ассамблея народов России в Югре благодарит Ресурсный центр в сфере национальных отношений за возможность рассказать и познакомить жителей необъятной России с бытом и уникальной культурой коренных малочисленных народов Севера!
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