Выставка детских игрушек и колыбелей обских-угров

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20 июля в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» состоялось открытие тематической выставки «Игрушки и колыбель». На экспозиции были представлены колыбели из музейного фонда, собранные за 30 лет, а также колыбели, сделанные во время семинара в 2019 году.
Художник-оформитель выставки Ирина Ксенофонтова рассказала, эти колыбели и деревянные кольца с крюками для их подвешивания были сделаны мастерами, проживающими на разных территорий округа. Также на выставке представлены игрушки для младенцев, которые изготовили мастера.
– Северные ханты и манси колыбели изготавливали из лиственных деревьев. Основным материалом служила береста, для каркаса использовалась пруты черёмухи. Чтобы колыбель была прочной и долго служила, её обшивали корнем кедра и использовали жилы животных. Они более сложные по конструкции, богаты орнаментами и практичны в использовании. Восточные ханты, проживающие в Сургутском, Нижневартовском и Нефтеюганском районах, для изготовления колыбели, в основном, использовали хвойные деревья, – поделилась Ирина Ксенофонтова.
У коренных жителей есть и походно-переносная колыбель, очень похожая на рюкзак. Для удобства в берестяной колыбели снизу был сделан прорез, чтобы ноги ребёнка могли свисать наружу. По всем своим качествам береста более устойчива и прочна, не пропускает влагу и служит долгие годы. Среди коренных жителей этот материал очень ценится, из него и по сегодняшний день заготавливают различные изделия для бытовых нужд.
На выставке представлена колыбель семьи Гришкиных из деревни Тугияны Белоярского района, в которой когда-то в младенчестве укачивали жительницу Ханты-Мансийска Людмилу Калистратовну Зубакину (Гришкину).
– В семье нас было десять детей. Я помню, как сама укладывала своих младших братьев и сестёр в эту колыбель и качала. Перед тем, как ребёнка уложить в люльку, сначала надо положить на дно колыбели древесную стружку из осины или сухую траву, которую собирали после спада воды на озере. Затем клали мягкую подушку, ребёнка укутывали одеялом и укладывали спать. Чтобы ребёнок не упал с колыбели, поперёк люльки затягивали верёвки, – поделилась своими воспоминаниями Людмила Калистратовна.
Для коренных жителей ханты и манси первая колыбель, в которой ребёнок находится первые дни своей жизни, считалась священной. Её уносили в лес и оставляли там. Затем готовились две новые колыбели - для дня и ночи. В таких колыбелях младенец находился большую часть времени. И это был «дом в родительском доме», именно с неё ребёнок начинал делать первые шаги.
Николай Меров