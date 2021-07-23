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Мансийская женщина – искусная мастерица, хорошая хозяйка, добрая мама и любящая жена с нежной и светлой душой. Духовный мир мансийской женщины, состоящий из цикла предписаний и запретов, которые передавались от матери к дочери, от бабушки к внучке воспитывался и поддерживался на протяжении всей жизни. В сегодняшнее время, к большому сожалению, связующая нить духовной культуры манси практически утеряна. Одним из эффективных способов понимания и воспитания женской души, безусловно, является традиционное рукоделие, через которое еще возможно воспитать молодых девушек.
С 9 по 12 июля 2021 года на стойбище Мань Ускве в деревне Ясунт Березовского района прошла седьмая Кочующая Школа по изготовлению мансийских изделий из меха и ровдуги. Пандемия короновируса внесла изменения в программу мероприятия, поэтому пришлось разделить деятельность Школы на два блока: первый - участие принимали мастерицы среднего и пожилого возраста, второй - молодые девушки.
Тема работы данной школы была выбрана неслучайно - на протяжении полугода мастерицы из Саранпауля, Сосьвы и Хулимсунта изготавливали для себя рукодельную мансийскую сумочку тучан. По завершению работы уже стало понятно, что в тучане не хватает еще двух изделий: мешочка из меха и кожи «тучаӈ сӯнт хӯрыг» (с манс. мешочек, находящийся в горловине тучана) и кукла Акань-мужчина из меха псыг сов (с манс. шкура олененка). Мешочек находился в тучане и мастерицы хранили в нем мелкие швейные принадлежности, лоскутки ткани, сукна, меха, кожи, крупные бусины, которые могли бы еще пригодиться. Мешочек, как бы, держал содержимое тучана в порядке, позволял хранить в нем грамотно и удобно остатки материала.
Участники семинара в количестве восемнадцати человек изготовили каждый для себя мешочек. Работу начинали с изготовления кожи «ровдуги» из оленьей шкуры, которую в течение пяти дней вымачивали в воде и выжаривали на солнце, затем при помощи мансийских инструментов новтуп, ётлапщи и рук снимали ворс и получившуюся кожу выделывали до мягкости. Для орнамента использовали кусочки оленьего камуса, которые остались от шитья тучаӈа. Приступая к раскрою, каждая мастерица выбрала свой орнамент, не желая повторять за другими. Сшивали детали мешочки оленьими жилами. В результате получились очень разные и неповторимые мешочки. Как сказала одна из участниц «в этом мешочке хранилось сердце мастерицы»!
После изготовления мешочка приступили к выделке и обработке нёплув (шкура олененка) для изготовления куклы. За несколько часов в руках участников уже были сшитые куклы-мужчины, которые тоже должны храниться в тучане, как символ счастливой семейной жизни женщины.
Теоретическую часть мероприятия наполнили лекции Светланы Алексеевны Поповой, кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Обско-угорского института прикладных исследований и разработок по теме «Духовный мир мансийской женщины». Светлана Алексеевна присутствовать не смогла, но отправила материал, который был прочитан участникам школы, среди них «Женский обрядовый праздник Вороний день», «Жизненный цикл и статусы женщины», «Традиционная свадебная обрядность северных манси: знаки и символы», «Понятие «мать» в мировоззрении и фольклоре северных манси» и др. После прослушивания лекций начинались бурные обсуждения, каким образом данную информацию преподносить молодому поколению и как воспитать в них духовное начало мансийской женщины.
Обсуждения и решения, которые были приняты во время проведения Школы, нашли свое продолжение и воплощение на детском стойбище Мань Ускве на исторической смене «Время поющих стрел», которая проходила с 12 по 19 июля 2021 года. По сценарию ролевой игры девочки и молодые девушки с самого первого дня готовились стать женами воинов. С самого начала шили традиционные мансийские платки, подбирали ложные косы и учились их правильно носить. После разделения участников на племена состоялся выбор жен, и началась жизнь участников по племенам.
В обязанности жен воинов входило создание уютной традиционно-мансийской обстановки в чуме, сбор и заготовка трав (иван - чай, таволга), приготовление чая на костре, изготовление хлеба в мансийской печке, мелкий ремонт одежды, изучение и исполнение мансийской колыбельной песни. Каждая жена изготовила своему воину-мужу традиционный мансийский накомарник из ткани «лмвой тр» (с манс. платок от комаров). Все женские мероприятия сопровождались пояснениями со стороны старших девушек и преподавателей. Разбирались разные ситуации о том, как бы в тот или иной момент поступила мансийская женщина в традиционной среде; что значит замужество для традиционного сообщества манси; как женщина готовилась стать матерью и какие запреты и предписания соблюдала.
Данный материал, рассказанный девушкам, как раз был разработан на кочующей школе из лекций Светланы Алексеевны Поповой и рассказов участников, адаптированных под их возраст. Дети и подростки не просто прослушали лекции, а полностью погрузились в атмосферу традиционной мансийской семьи, где всё упорядоченно правилами, проверенными веками. Сценарный ход проведения исторической смены на стойбище Мань Ускве дополняется и развивается ежегодно, и мы очень надеемся, что в результате узнавания и освоения этих уникальных знаний, светлые души наших девочек и девушек впитают в себя духовные ценности своих предков!
И в завершение не перестаем благодарить Фонд Елены и Геннадия Тимченко и Благотворительный фонд развития города Тюмень за информационную и финансовую помощь в организации и проведения мероприятий. Яныг, яныг пумащипа!!!
Евгения Вьюткина