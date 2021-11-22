Руслан Проводников выйдет на ринг 19 декабря

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Руслан Проводников выйдет на ринг 19 декабря
фото - baikal-media.ru фото - baikal-media.ru
фото - baikal-media.ru

19 декабря состоится бой экс-чемпиона мира по боксу Руслана Проводникова и бойца UFC Али Багаутинова. Поединок по боксёрским правилам пройдёт на турнире Open FC в Москве.

Югорский боксер, депутат окружной думы Руслан Проводников в последний раз выходил на ринг в июне 2016 года против американца Джона Молины. В этом противостоянии Руслан уступил своему сопернику единогласным решением судей. В активе Проводникова в профессиональном боксе 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений. Багаутинов последний раз выходил в октагон против американца Шона Сэнтеллы на турнире BRAVE CF 55, который прошёл 6 ноября в Ростове-на-Дону. В этом поединке Багаутинову понадобилась одна минута, для того чтобы досрочно закончить бой. На его счету 21 победа и семь поражений.

Бой будет проходить по правилам бокса, но ареной станет рейдж – смесь боксёрского ринга и октагона ММА. Планируется пять раундов по три минуты.

Сам Руслан Проводников отмечает, что предстоящий бой – часть благотворительной программы, а не возвращение его в большой спорт.

информация ТВ «Югра»

фото - baikal-media.ru фото - baikal-media.ru
фото - baikal-media.ru
фото - baikal-media.ru фото - baikal-media.ru
фото - baikal-media.ru
Пнд, 22/11/2021 - 15:19

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