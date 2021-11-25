Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры провела очередное заседание

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Заместитель председателя Думы автономного округа – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин провёл второе заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера. В нём приняли участие депутаты Думы автономного округа Татьяна Гоголева, Василий Жуков, Руслан Проводников и представители исполнительных органов государственной власти автономного округа в лице Татьяны Урсу и Александра Скурихина.
На повестке дня – рассмотрение проектов законов перед предстоящим заседанием Думы Югры.
Так, с докладом о проекте закона «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» выступила заместитель директора Департамента финансов автономного округа Татьяна Урсу. По плану на 2022 год в государственной программе автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» выделено 173 807, 5 тыс. рублей. В рамках программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» на предоставление субсидий гражданам из числа коренных малочисленных народов предусмотрено 2 081475,80 рублей, в том числе 635 915,80 тыс. рублей в 2022 году, 722 780, 00 тыс. рублей в 2023 году, 722 780,00 руб. в 2024 году. На решение жилищных вопросов коренных малочисленных народов Югры в 2021 году дополнительно направлено 214 млн рублей.
Парламентарии детально обсудили объёмы финансирования на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера и с учётом обсуждаемых фактов приняли решение поддержать проект закона о бюджете.
Далее прослушали информацию директора Департамента внутренней политики Александр Скурихина об исполнении в 2020 году Закона автономного округа «О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». В прошлом году на реализацию обязательств, связанных с предоставлением бесплатной юридической помощи, было выделено 8 269 736,55 рублей. Бесплатную юридическую помощь оказали 1 151 жителю автономного округа. В их числе 243 югорчанина, проживающих в труднодоступных и малонаселённых пунктах автономного округа, 83 инвалида I и II групп, а также 173 многодетных родителей, 132 граждан пожилого возраста старше 65 лет и иные социально незащищенные категории населения.
По вопросам традиционного природопользования, землепользования предоставлена бесплатная юридическая помощь 17 гражданам, которые проживают в сельской местности, а также 2 коренным жителям, ведущим традиционный образ жизни на территориях традиционного природопользования.
По словам Еремея Айпина, Ассамблея в связи с обращениями избирателей регулярно взаимодействует с Департаментом внутренней политики автономного округа и Адвокатской палатой автономного округа по вопросам реализации Закона «О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Проект – социально важный, поскольку программы предоставления бесплатной юридической помощи эффективно действуют и постоянно совершенствуются.
Тамара Мерова