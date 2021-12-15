Югорские археологи приняли участие в Международном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»

- Русский
Как оценить социальный эффект научного проекта? Об этом шла речь на VI Международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», котором на прошлой неделе приняли участие югорские археологи.
Форум, организованный Департаментом общественных и внешних связей Югры и Центром гражданских и социальных инициатив Югры, проходил 9 и 10 декабря в Ханты-Мансийске. На пленарном заседании выступила губернатор Югры Наталья Комарова и пожелала участникам продуктивной работы.
В этом году главная тема Форума — измерение вклада гражданского общества в развитие территорий, эффектов социальных проектов и успешности региональных и глобальных программ по развитию общественных инициатив.
В течение двух дней участники общались с приглашенными экспертами, представляли свои проекты и вместе их анализировали, пытаясь оценить, какие изменения в жизни людей произошли в результате проделанной работы. Кроме оценки социального эффекта на площадках (треках) Форума обсуждали вопросы по формированию стратегии, финансовому планированию, привлечению волонтеров.
Ведущий научный сотрудник СурГУ, директор АНО «Институт археологии Севера» Олег Кардаш и помощник директора Виктория Гаевская представили итоги проекта «В поисках древней Югры. Археологические исследования городища Шеркалы 1». Этот проект был реализован АНО «Институт археологии Севера» в 2019-2020 годах под руководством кандидата исторических наук Александра Кенига.
Археологи исследовали городище Шеркалы 1 – уникальный памятник, расположенный в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Его датируют XII–XVI вв., временем, когда территорию Югры, согласно письменным источникам, включали в состав своих владений сначала Новгород Великий, а затем Московское государство.
В результате археологических исследований исторические связи Югры с Новгородом Великим ученым удалось подтвердить. Еще одной важной задачей стало введение новых научных данных об истории региона в социокультурный оборот, чтобы интереснейшие результаты исследований не остались известны лишь узкому кругу посвященных.
Сейчас, несмотря на богатейшее археологическое наследие ХМАО-Югры, свидетельствующее о насыщенной событиями «дописьменной» истории региона, информации об этом в открытых источниках мало. Проект «В поисках древней Югры. Археологические исследования городища Шеркалы 1» стал пилотным на пути популяризации феноменального археологического наследия региона и продвижения научной информации в интересной и доступной форме.
Эксперты Форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» проанализировали социальный эффект проекта, разобрали ошибки и постарались вместе с командой АНО «Институт археологии Севера» выстроить дальнейшую стратегию продвижения науки «в народ».
Этот полезный опыт будет использован. Работа по введению актуальной исторической информации в социокультурный оборот продолжается. Подготовлен проект музейного комплекса «Священная Кедровая Роща» в Салыме. Реализуются проекты, направленные на привлечение в науку детей и молодежи: «Археологи — школьникам Югры», СНО «Югорская молодежная археологическая экспедиция». В рамках этих проектов югорские археологи организуют онлайн трансляции с научных конференций, очные общественные лектории, выставки археологических артефактов. Запущены информационные продукты, рассчитанные на интерес самых широких слоев населения: «Новости археологии Севера» и «Открытый археологический лекторий». А сейчас идет подготовка к съемке документально-игрового фильма об зодчих каменного века.
Оценить результаты этой просветительской работы в краткосрочной перспективе сложно. По мнению югорских археологов, популяризация данных археологических исследований, введение их в социокультурный оборот, поможет формированию региональной идентичности югорской молодежи и остановит отток профессиональных кадров в другие регионы страны. А лежащая в ее основе активная научная деятельность будет способствовать сохранению памятников археологии и созданию на их основе современной инфраструктуры для стимулирования внутреннего российского туризма.
Анна Позднякова,
АНО «Институт археологии Севера»