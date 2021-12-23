В Югре мировые и российские эксперты подвели итоги международного года креативной экономики в целях устойчивого развития

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в международном проектном семинаре «Финно-угорский вектор к креативной экономике. Travel-журналистика».
«Пандемия ускорила трансформацию мира, переход от аналоговой к цифровой экономике. Ханты-Мансийский автономный округ развивает новые креативные индустрии. Акцент поставлен на базовых направлениях: формирование экосистемы, благоприятной административной среды, развитие международных горизонтальных связей, поддержка экспорта продукции, – сказала глава региона. – Традиция, креативность, современность неразрывны. Один из способов вовлечения коренных народов в развитие креативных индустрий – это ремесла. Мы работаем над сохранением нематериального культурного наследия: создаются депозитарии, база данных финно-угорского культурного наследия».
По словам губернатора, финно-угорский вектор в креативной экономике важен для Югры, так как это вклад в достижение целей устойчивого развития. «Коренные народы нашего региона живут в гармонии с природой, оберегают этот баланс. На языке традиций, культуры, ремесел мы транслируем эти ценности в страну, мир, – продолжила Наталья Комарова. – Второе – это новые возможности для трудовой занятости граждан, живущих в отдаленных поселениях, родовых угодьях, в том числе с применением цифровых проектов – IT-стойбищ».
Кроме того, глава региона отметила, что финно-угорский вектор в креативной экономике вносит большой вклад в сохранение культурного многообразия в мире.
В этой связи Наталья Комарова предложила следующий семинар посвятить теме сохранения, поддержки, развития языков коренных народов.
«Тематика семинара нынешнего года расширена – в его программу включена travel-журналистика. Мы делаем на нее ставку, так как рассматриваем ее в качестве инструмента реализации концепции развития территориального маркетинга и брендинга Югры, продвижения продуктов креативных индустрий в нашей стране и в мире. В ходе семинара будут рассмотрены возможности тиражирования, апробирования, успешных практик креативных индустрий с участием коренных народов нашего региона и России, состоятся экспертные мастер-классы от ведущих travel-журналистов, путешественников, блогеров», – подчеркнула Наталья Комарова.
«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции вопросы развития креативной экономики выходят на первый план. В этой связи мы благодарны Ханты-Мансийскому автономному округу за инициативу создания в рамках «Северного форума» рабочей группы по креативным индустриям. Уже ведется активная работа, вовлекающая все большее число регионов», – отметил исполнительный директор международной организации северных регионов «Северный форум» Владимир Васильев.
Особо он подчеркнул важность сохранения языков коренных народов. Поэтому Владимир Васильев пригласил Югру к участию в проекте Арктического совета «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики».
«Между Финляндией и Ханты-Мансийским автономный округом сложились важные, тесные культурные связи, которые мы ценим. Финны – частые гости в Югре. Нас всегда принимают с большой теплотой, – сказал чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Антти Хелантеря. – Креативные индустрии составляют важную часть экономики Финляндии. Этот сектор обеспечивает работой каждого 15 трудоспособного гражданина нашей страны. Игровая индустрия Финляндии – одна из самых важных отраслей, направленных на экспорт».
Он подчеркнул, что креативная экономика Финляндии строится на сильной системе образования, особенно на обучении родному языку.
«Жители Ханты-Мансийского автономного округа – всегда желанные гости в Финляндии. Я сам жду возможности посетить с визитом ваш живописный, уникальный регион с богатой культурой. Туризм является магнитом притяжения, позволяющим наслаждаться особенностями наших стран и регионов, природой и культурой сегодня и в будущем», – заявил Антти Хелантеря.
По словам генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана, уникальная культура финно-угорских народов должна быть шире представлена всему миру. В этой связи именно travel-журналистика может открыть доступ людям к такой информации: «С помощью журналистов мы можем передать саму суть финно-угорской культуры, сформировать привлекательный образ регионов, повысив их туристическую, инвестиционную привлекательность».
Член Совета Федерации, председатель ассоциации финно-угорских народов России Петр Тултаев добавил, что благодаря реализуемой в России национальной политике удалось сохранить традиции, промыслы, ремесла коренных народов. Теперь необходимо менять вектор на их развитие, использование традиций в качестве основы для создания рабочих мест.
«Мы обладаем уникальным наследием. Югра не в первый раз становится местом рождения и продвижения интересных общественно-политических, культурных проектов», – сказал он.
В свою очередь руководитель финно-угорского центра Российской Федерации Татьяна Барахова подчеркнула, что сближение экономики и выдающегося культурного достояния – вектор для развития и формирования будущего любого сообщества.
«Будущее – в руках нашего подрастающего поколения, образованной молодежи. Важную роль в этом играет журналистика, в том числе travel-журналистика, которая знакомит читателей и зрителей с этнокультурным наследием России и финно-угорских стран», – добавила она.
Член правления Российского союза туриндустрии, заместитель заведующего кафедрой рекреационной географии и туризма географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Кирилл Кружалин напомнил, что 74 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2021 год Годом креативной экономики. «События последних двух лет резко ускорили развитие данного сектора экономики. Исследования показали, что около 50 миллионов человек считают себя создателями контента. Это наша действительность, которая укладывается в вектор устойчивого развития. Туризм в качестве одного из драйверов экономики вписывается в современные концепции», – подчеркнул Кирилл Кружалин.
«Позвольте поблагодарить вас, Наталья Владимировна, за активную позицию в части поддержки креативных индустрий, языков коренных народов. Югра первой в России приняла закон о поддержке креативных индустрий, предусмотрев соответствующие меры поддержки, в том числе коренных народов. Активная позиция региона в вопросе поддержки креативной экономики, последовательных инвестиций в человеческий капитал может стать той успешной практикой, которую регионы России и зарубежных стран будут тиражировать на своей территории», – отметил в продолжение разговора заместитель председателя постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов, координатор проекта «Код северных ремесел» Алексей Цыкарев.
По его словам, связь креативных индустрий, языков коренных народов, традиционных знаний – новация, которая благодаря позиции Ханты-Мансийского автономного округа вошла в число наиболее обсуждаемых тем, в том числе на международном уровне.
Помимо этого, в числе актуальных к обсуждению тем в рамках работы постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов – обсуждение вопросов по повышению экономической устойчивости коренных народов в контексте развития бизнеса, туризма и других отраслей.
По его словам, важным направлением деятельности является наращивание потенциала местных сообществ в вопросе ведения бизнеса. «Здесь очень важную роль играет экосистемный подход. Мы убеждены, что необходимо развивать такие информационно-образовательные системы, которые обеспечат доступ к необходимым знаниям и ресурсам в одном источнике», – заявил Алексей Цыкарев.
Фотограф, путешественник, travel-журналист Леонид Круглов рассказал о своем проекте – документальном широкоформатном фильме «Великий северный путь», повествующий об эпохе великих географических открытий, освоения территорий России в 16-17 веках.
«Это мой первый опыт в большом путешествии по материковой части России. Мы прошли этот путь с большим числом представителей самых разных малых народов. Получилось интересное кино, отлично воспринятое нашими зрителями, транслируемое сегодня в Европе. Я с удовольствием привезу в Югру и сам фильм, и выставку которую мы подготовили по материалам, собранным в северных регионах нашей страны», – подчеркнул Леонид Круглов.
Он также сообщил, что новый его проект расскажет о материковой высокоширотной российской Арктике. Работы над созданием фильма с участием известного путешественника Федора Конюхова ведутся уже на протяжении 4 лет, и в 2021 году планируется их завершить.
«Надеюсь, что премьера фильма состоится в Югре», – сказал Леонид Круглов.
В этой связи югорчане пригласили travel-журналиста к участию в международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в феврале 2022 года.
Отметим, что в ходе двухдневного международного проектного семинара «Финно-угорский вектор к креативной экономике. Travel-журналистика» его участники обсудят самый широкий перечень вопросов, в числе которых – новые форматы путешествий, инструменты развития территорий, этническая мода, журналистские инновации нового времени и многие другие.
По информации Департамента общественных и внешних связей Югры