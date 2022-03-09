Открытый фестиваль «ART_Ель» - для digital-художников

  • Русский
Открытый фестиваль «ART_Ель» - для digital-художников

Друзья! Вы обладаете творческим потенциалом в сфере креативных индустрий и различных отраслях культуры и искусства? Вы будете в центре онлайн-пространства!

Открытый фестиваль современного визуального искусства «ART_Ель» даст возможность проявить себя каждому желающему в возрасте от 14 лет.

Тема Фестиваля – «Легенды, мифы и сказания народов России».

Прием анкет-заявок осуществляется до 22 апреля 2022 года по следующим номинациям:

•Pixel Art (пиксельное искусство);

•Digital Photography (цифровая фотография);

•Digital Illustration (цифровая иллюстрация);

•Digital Painting (цифровая живопись).

Для участия в Фестивале необходимо пройти онлайн-регистрацию и заполнить онлайн-заявку по ссылке: https://forms.gle/j68HfiMEgYg5ksVc6. Работы направляются в адрес организаторов вместе с онлайн-заявкой.

Фестиваль пройдет в дистанционном формате.

Дополнительную информацию об условиях проведения Фестиваля Вы можете получить по тел: 8 (3467) 33-53-94 – Колесникова Татьяна Николаевна, E-mail: iao@odntugra.ru.

На фото: работа Лауреата I степени 2021 года – Елена Горобчук (г. Ханты-Мансийск) с работой «PRC Technologies».

Информация предоставлена АУ «Окружной Дом народного творчества»

Ср, 09/03/2022 - 09:58

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.