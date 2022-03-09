Открытый фестиваль «ART_Ель» - для digital-художников

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Друзья! Вы обладаете творческим потенциалом в сфере креативных индустрий и различных отраслях культуры и искусства? Вы будете в центре онлайн-пространства!
Открытый фестиваль современного визуального искусства «ART_Ель» даст возможность проявить себя каждому желающему в возрасте от 14 лет.
Тема Фестиваля – «Легенды, мифы и сказания народов России».
Прием анкет-заявок осуществляется до 22 апреля 2022 года по следующим номинациям:
•Pixel Art (пиксельное искусство);
•Digital Photography (цифровая фотография);
•Digital Illustration (цифровая иллюстрация);
•Digital Painting (цифровая живопись).
Для участия в Фестивале необходимо пройти онлайн-регистрацию и заполнить онлайн-заявку по ссылке: https://forms.gle/j68HfiMEgYg5ksVc6. Работы направляются в адрес организаторов вместе с онлайн-заявкой.
Фестиваль пройдет в дистанционном формате.
Дополнительную информацию об условиях проведения Фестиваля Вы можете получить по тел: 8 (3467) 33-53-94 – Колесникова Татьяна Николаевна, E-mail: iao@odntugra.ru.
На фото: работа Лауреата I степени 2021 года – Елена Горобчук (г. Ханты-Мансийск) с работой «PRC Technologies».
Информация предоставлена АУ «Окружной Дом народного творчества»