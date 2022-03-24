Югра представила Медвежьи игрища на крупнейшем культурном форуме России

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V Всероссийский конгресс фольклористов объединил ведущих ученых, искусствоведов и специалистов в сфере этнографии и этнологиииз 42 регионов России и 18 зарубежных стран.
Доклад «Медвежьи игрища: персонажный код» представил вниманию участников конгресса Тимофей Молданов, кандидат исторических наук, этнограф, исследователь материальной и духовной культуры обских угров, специалист по фольклору северных хантов.
Всероссийский конгресс фольклористов проводится раз в четыре года. Его главная цель — обмен опытом в изучении, сохранении и популяризации культурного наследия народов России, приобщение граждан к ценностям национальной культуры и пропаганда фольклора.
Информация предоставлена АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»