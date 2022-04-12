Югорские археологи начали формировать библиотеку по региональной истории в Салымской школе

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4 апреля югорские археологи привезли в Салым первую партию литературы по археологии и истории ХМАО-Югры. Ученые передали в библиотеку Салымской СОШ№2 репринтное издание 1819 года «Исследования, служащие к объяснению древней русской истории» А. Х. Лерберга и новейшие научные издания, рассказывающие о последних находках в регионе.
Напомним, что на базе Салымской школы реализуется проект «Археологи — школьникам Югры», поддержанный Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» (Грант губернатора). Его цель — сделать школьные уроки истории еще интереснее с помощью самых актуальных научных данных, полученных учеными во время раскопок.
В школьной библиотеке и в кабинете истории учащиеся и педагоги смогут полистать книги, подготовленные югорскими археологами по результатам археологических и исторических исследований в регионе. И узнать о памятниках, которые найдены учеными на севере Западной Сибири, в том числе, и в окрестностях Салыма. Здесь обнаружена первая в Югре стационарная стоянка человека — Салым 4. А в черте поселка, на берегу озера Сырковый Сор продолжается изучение Ансамбля «Священная Кедровая Роща» — богатейшего захоронения общинных вождей и их жен, подобного которому на территории Югры еще не находили.
Об этом и о многом другом расскажут югорским школьникам книги, презентации, видеоролики, карты, картины исторической живописи, копии находок, которые продолжает создавать команда проекта «Археологи — школьникам Югры».
Иллюстрация: «Жена и ребенок вождя (VI–VII вв.)», акварель. Реконструкция по материалам раскопок могильника «Священная Кедровая Роща». Художник А. С. Кухтерин, консультант О. В. Кардаш, 2021 г.
АНО "Институт археологии Севера"