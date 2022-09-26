Ягодная экскурсия, ягодная поэзия, ягодный туризм

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В Югре во второй раз прошёл ягодный фестиваль «Брусника FEST». Субботним ранним утром хантымансийцев и гостей города встречали на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Юрты Чайниковых», он расположен в Ханты-Мансийском районе близ деревни Ярки.
Для всех желающих выехать на ягодную экскурсию местом сбора была стоянка Музея Природы и Человека. К подъезду туда нас встречал один из организаторов фестиваля Руслан Богордаев. Сначала он провёл полный инструктаж, сборщики ягод распределились по четырём группам, у каждой из них было своё название, например, «Брусника», «Голубика», «Черника» и «Княженика». А потом вместе с волонтёрами народ отправился до назначенной площадки, по пути также знакомились с ягодными растениями, узнавали, что и где растёт, их отличия или схожесть, а также о целебных свойствах.
Право открыть ягодный фестиваль предоставили хантыйской старейшине, известной поэтессе Югры Марие Кузьминичне Волдиной. Она провела древний обряд у костра, поблагодарила северную природу за плодородие, пожелала всем добра и света.
Затем Наталья Николаевна Чайникова, хозяйка ягодных плантаций, повела гостей на контрольный сбор разных сортов клюквы вручную. Интересно, у кого же больше получиться набрать ягод с одного квадратного метра в определённый промежуток времени. По окончанию сбора провели взвешивание разных сортов клюквы, наиболее урожайным оказалась клюква «Фомич», её участники группы «Княженика» успели собрать два литра. А самой крупной оказалась ягодка-клюква весом 3 грамма 50 миллиграмм. По вкусовым качествам, конечно, предпочтение отдали своей северной клюкве.
В этом году на фестивале работали учебные и развлекательные площадки. Оказание первой медицинской помощи демонстрировали ребята-медики, а волонтёры гуманитарного добровольческого корпуса знакомили с правилами безопасности в лесу. РОО «ДПСФ по ХМАО-Югре демонстрировали тушение пожаров и выживания в лесу.
Сотрудники этнографического музея «Торум Маа» и «Союз мастеров традиционных промыслов Югры» организовали выставку берестяных изделий для сбора ягод. Государственный художественный музей Югры совместно с Домом-музеем народного художника В.А. Игошева приглашали гостей поучаствовать в программе «Народный пленэр», ЧУ «Центр культурного наследия ханты им. В. Волдина» провели турнир по обско-угорским напольным играм «Нумас юнт». Культурный настрой подхватил литературный клуб «Югорские ваганты», с их уст прозвучала ягодная поэзия, а музыканты устроили небольшой концерт у вечернего костра.
В этот день никто голодным не ушёл с праздничного мероприятия, всех гостей угощали традиционной ухой, кашей-саламат, ягодными напитками. А также приглашали на дегустацию кондитерских изделий, которые провела компания "Бисквитория", компания «Белкины пекарни».
Также состоялась стратегическая сессия, в котором были предложены решения по резолюции комплексного развития сельского агропромысла, развитии ягодного туризма.
Тамара Мерова