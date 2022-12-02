В Окружном Доме народного творчества представят обряд «Медвежьи игрища»
Медвежьи игрища — синкретичное действо, объединяющее различные виды традиционного искусства: поэзию, танец, музыку, драматическое искусство (народный театр). Из репертуара обряда можно узнать о мироустройстве, истории народа, этических и экологических правилах и нормах.
3 и 4 декабря с 11 до 17 часов каждому желающему представится возможность побывать на обряде, увидеть мастеров фольклора коренных малочисленных народов Севера. Эксперты расскажут о нормах поведения, исполнительских традициях и содержании сюжетов фольклорных материалов.
«Вы встретитесь с богами лесов и рек, Уральских гор, Оби и Иртыша. Узнаете, как шаман лечит людей, и кто первым привез хлеб в Югру. Мы поделимся с вами секретами рыболовного мастерства обских угров» - отметил руководитель клубного формирования «Окружная школа Медвежьих игрищ» Тимофей Алексеевич Молданов.
5 декабря в 12 часов присоединиться к мероприятию можно в онлайн-формате. Лекция «Обряд «Медвежьи игрища» на современном этапе» пройдёт на странице «ВКонтакте» Окружного Дома народного творчества.
На примере отдельных персонажей слушатели узнают правила и нормы жизни, основные ценности обско-угорских народов, которые отражаются в процессе обряда.
Лекторами выступят:
• Руководитель клубного формирования «Окружная школа Медвежьих игрищ» Окружного Дома народного творчества, кандидат исторических наук, мастер фольклора коренных малочисленных народов Севера Югры Тимофей Алексеевич Молданов;
• Мастер фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Народный мастер России Яков Никифорович Тарлин.
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