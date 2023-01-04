Победителей конкурса «Мастер года – 2022» наградили в Югре
В Ханты-Мансийске названы победители окружного конкурса «Мастер года – 2022». Лучшие работы, в основном они сделаны руками югорских женщин, представлены на выставке. Все они — результат кропотливого труда.
Жительница села Казым Зоя Тарлина — мастерица своего дела, она освоила старинную технику выскабливания по бересте и сейчас стала победительницей в двух номинациях: «Художественная обработка бересты» и «Традиционное искусство». Жюри окружного конкурса высоко оценило ее работы.
«Этим занимались и моя мама, и бабушка. Я родилась в семье охотника, рыбака, и мы с детства видели, как это все изготавливается, шьется», — говорит Зоя Тарлина.
Шитье, вязание, плетение бисером — современные женщины не утратили интереса к рукоделию. Это еще раз подчеркнула выставка. Около тридцати рукодельниц признаны победителями окружного конкурса «Мастер года – 2022». Их работы служат образцами народного искусства Югры.
«Заниматься техникой аппликации «ткань по ткани» я начала десять лет назад. Сложные орнаменты стала выполнять года три назад, — рассказывает победительница конкурса «Мастер года — 2022» Надежда Коновалова. — Мне это интересно, я стараюсь усложнять орнаменты. В этом платье я показала все свои достижения на сегодняшний день, что я научилась шить. Правда, это платье я шила три года, потому что орнаменты сложные, нужно много терпения, усидчивости».
Детская одежда, мужские и женские костюмы казымских ханты, орнаментированные в технике аппликации «ткань по ткани», вызвали особый интерес у гостей и участников выставки. Журналист Наталья Маковецкая еще пятнадцать лет назад увлеклась национальным рукоделием. Она не раз становилась победителем на Международном фестивале ремесел коренных народов мира.
«Всем хочу сказать, что не надо бояться пробовать. Первые штрихи у меня, возможно, были робкие, где-то что-то не получалось, приходилось распускать. Но именно усердие, терпение дают такой положительный результат», — заверяет Наталья Маковецкая, победительница конкурса «Мастер года – 2022».
На выставке представлено более двухсот работ. Используя традиционные приемы и материалы, мастера отразили национальный колорит своего народа.
«Выставка сильная по исполнительскому мастерству, поэтому работы любого мастера разных культур — они совершенны и выполнены очень трепетно. Очень много ручной работы», — прокомментировала Ольга Бубновене, директор Центра народных художественных промыслов и ремесел.
Мастерство женщин-северянок известно далеко за пределами Югры. Пелагея Гришкина, Ксения Ерныхова, Мария Эккерт и многие другие по праву носят звание «Народный мастер России». Победа в конкурсе «Мастер года – 2022» дает право участия в Международном фестивале коренных народов мира, который состоится в июне 2023 года в Сургуте.
ugoria.tv