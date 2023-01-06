Главы всех муниципалитетов Югры отчитаются перед губернатором
Накануне глава региона открыла череду рабочих поездок в муниципалитеты округа. Наталья Комарова побывала в Когалыме, Покачах и Лангепасе. Визиты предполагают встречи с представителями местных властей, посещение социально важных объектов, общение с семьями добровольцев и мобилизованных югорчан, публичные обсуждения проблемных вопросов.
Такой формат работы позволяет губернатору быть в курсе всех событий и держать постоянную связь с югорчанами. Публичности, открытости и внимания к проблемам жителей округа Наталья Комарова ожидает и от глав муниципалитетов, которые должны на местах решать актуальные вопросы.
Первым ответ перед губернатором держали глава Когалыма Николай Пальчиков и председатель местной думы Алла Говорищева. В числе приоритетных задач на ближайший год обозначили благоустройство территорий и формирование комфортной городской среды, реализацию жилищных программ, соцподдержку населения в том числе семей мобилизованных, добровольцев и контрактников.
Наталья Комарова дала несколько поручений, среди них: разработка нового инструмента для переселения из ветхого жилья и ликвидация балков. В Когалыме таковых насчитывается порядка 14 объектов. Местные власти должны синхронизировать порядок расселения с федеральными программами. Также глава региона поручила рабочей группе по газификации, созданной окружным правительством и компанией «Газпром», продумать переход города на природный газ.
informugra.ru