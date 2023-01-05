Экологический проект ЮГУ победил в конкурсе грантов губернатора Югры
Полумиллионную поддержку получил проект «Югра. Экология. Таланты» Высшей экологической школы ЮГУ. Данный проект позволит выявить и поддержать детей, реализующих проектно-исследовательскую деятельность в области экологии, охраны окружающей среды и рационального природопользования. Он рассчитан на школьников 8-11 классов.
«Обучающиеся примут участие в Открытом региональном конкурсе проектов «Югра. Экология. Таланты». На заочном этапе конкурса учителям и школьникам окажут экспертную поддержку. Для них проведут онлайн-семинары по организации и проведению проектно-исследовательской работы по направлениям: сохранение биологического разнообразия, экологический мониторинг, обращение с отходами и их вторичное использование, развитие экологического туризма, социальная экология и медико-экологические проблемы и другие темы», - прокомментировали сотрудники ЮГУ.
Победители и призёры регионального конкурса проектов примут участие в летней школе. Обучение пройдёт на опытно-экспериментальных площадках университета и природного парка «Самаровский чугас». Результатом проекта «Югра. Экология. Таланты» должно стать формирование устойчивых связей университета с общеобразовательными учреждениями округа и ближайших территорий.
«Мы создадим онлайн-платформу по поддержке талантливой молодежи для дальнейшего вовлечения в проекты вуза. Таким образом, мы планируем привлечь потенциальных абитуриентов на направления подготовки: «Экология и природопользование», «Химия», «Туризм», - отметила один из авторов проекта руководитель Высшей экологической школы ЮГУ Татьяна Антюфеева.
Проект планируют сделать ежегодным, а главное открытым, чтобы заинтересованные школьники со всей страны смогли получить возможность стать участником конкурса и пройти подготовку в летней школе.
ugra-tv.ru