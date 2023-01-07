Госавтоинспекторы в Югре помогли замерзавшему на трассе водителю грузовика
Очередной случай, когда правоохранители выручили водителя, который попал в смертельно опасную ситуацию на трассе, произошёл в Югре.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции, инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району Павел Вохрамеев и Дмитрий Федосеев патрулировали трассу Нягань — Талинка.
В районе 53 километра автодороги они обнаружили стоящий на обочине неисправный автомобиль КамАЗ. Поломка была такой, что водитель в одиночку не смог бы ее устранить. Температура воздуха на улице достигала отметки в -36 градусов, и, чтобы согреться, мужчина развел костёр на обочине и сжигал в нем вещи, которые находились в машине.
«Госавтоинспекторы отогрели водителя в патрульном автомобиле. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве.
Госавтоинспекция Югры просит водителей отказаться от дальних поездок в морозные дни.
«Автолюбителям рекомендуем, по возможности, ограничить выезды на транспортных средствах, особенно на дальние расстояния», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Источник: Новости Югры