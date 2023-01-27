Акселератор Спринт приглашает IT-компании на конкурсный отбор
Фонд развития интернет-инициатив и Минцифры России приглашают российские IТ-компании принять участие в конкурсном отборе на участие в акселераторе Спринт. Эта бесплатная программа акселерации проектов по разработке решений в сфере IT реализуется рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».
Программа Спринт нацелена на формирование управленческих компетенций, необходимых для масштабирования бизнеса и построения системы продаж ИТ-продуктов. Участники получают экспертизу проекта, развитие продуктовых компетенций команды, поиск клиентов и выстраивание продаж. Курс включает образовательный модуль, трекинг с обсуждениями проектов и индивидуальные консультации. Подобная мера поддержки рассчитана до конца 2024 года и позволит пройти акселерацию проектов более 400 компаниям.
К участию приглашаются российские технологические компании по разработке решений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий (НКИТ): продуктов для управления контентом, обработки данных, онлайн-обучения, совместной работы и других задач. Для региональных компаний возможно участие в онлайн формате.
В период акселерации большинство проектов-участников отмечают качественные изменения в бизнесе – привлекают первых пользователей своего продукта, запускают продажи или повышают бизнес-показатели. Участники проведённых в 2021-2022 годах программ привлекли более 27 тыс. новых пользователей и совершили продажи на сумму более 360 млн. руб.
Заявку на участие в конкурсном отборе можно подать дистанционно до 16 февраля на официальном сайте акселератора Спринт. Старт программы запланирован на май 2023 года. Также в этом году запланированы ещё два конкурсных отбора.
Подготовить заявку на конкурс поможет серия вебинаров.
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