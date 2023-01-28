ЮГУ привлекает внимание абитуриентов из других регионов
Около 38% студентов, обучающихся в Югорском госуниверситете, приехали в Ханты-Мансийск из других регионов России. За последние 6 лет эта цифра выросла более, чем в два раза. Об этом в эфире проекта «Свои люди» на радио «Югра» рассказал ректор вуза Роман Кучин.
Говоря о причинах, руководитель ЮГУ объяснил, что округ является хорошей точкой, чтобы строить свою карьеру. Социальные гарантии, заработная плата, востребованность – все это привлекает молодых людей в регион.
«После того как студент выпускается из вуза, мы еще год внимательно за ним следим, чтобы он трудоустроился. На бирже труда в регионе сегодня нет выпускников ЮГУ», - отметил Роман Кучин. Он добавил, что особой гордостью является блок нефтегазовых специальностей, где процент трудоустроенных по профессии выпускников составляет более 90%.
Служба информации РИЦ «Югра»