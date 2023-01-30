В правительстве Югры новые назначения
О кадровых изменениях в персональном составе правительства автономного округа объявила сегодня губернатор Югры Наталья Комарова на еженедельном аппаратном совещании.
Распоряжением главы региона на должность заместителя губернатора автономного округа назначена Елена Шумакова. «В ведении будут следующие направления: культура, физическая культура и спорт, образование и наука», — обозначила Наталья Комарова.
До настоящего момента, с 2015 года, Елена Шумакова возглавляла департамент общественных, внешних связей и молодёжной политики Югры. Под её руководством в регионе была сформирована экосистема поддержки гражданских инициатив, включающая грант губернатора Югры и поддержку инициативных проектов жителей, выстроена система открытого государственного управления, Югра стала знаковым регионом в формировании международной гуманитарной повестки. На всероссийском уровне автономный округ пять лет подряд занимает первое место среди регионов в рейтинге Минэкономразвития России по уровню и качеству развития некоммерческого сектора, первое место в рейтинге Общественной палаты по уровню поддержки НКО региональной властью, второе место после Москвы в рейтинге «Регион НКО». Исполнение обязанностей директора департамента общественных, внешних связей и молодёжной политики Югры возложено на первого заместителя руководителя ведомства Марию Орлову.
Распоряжением главы региона на должность директора департамента региональной безопасности — заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры назначен Алексей Золотухин. В составе регионального правительства Алексей Золотухин будет курировать деятельность департамента региональной безопасности, который создан в 2022 году с целью централизации на базе одного органа исполнительной власти всех функций, связанных с вопросами безопасности, а именно гражданской защиты населения, координации действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций, взаимодействия с правоохранительными органами. С 2018 года и до настоящего времени Алексей Золотухин замещал должность первого заместителя главы города Пыть-Ях. На протяжении 2022 года являлся руководителем рабочей группы оперативного штаба автономного округа по реализации инфраструктурного проекта, в задачи которой входила организация работы по восстановлению социальной инфраструктуры города Макеевки Донецкой Народной Республики. Напомним, что соглашение о сотрудничестве с администрацией Макеевки было подписано правительством Югры в мае 2022 года. Под руководством Алексея Золотухина поставленные задачи по восстановлению объектов жизнеобеспечения, многоквартирных домов, объектов образования выполнены в полном объёме и в установленные сроки.
Решением Натальи Комаровой Александр Тиртока как заместитель губернатора автономного округа наделён новыми полномочиями. «Направления, которые закреплены согласно новому распределению обязанностей, — взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации, органами власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, в том числе по вопросам специальной военной операции, мобилизации сил и средств, привлекаемых для обороны, ответственности за нарушения законодательством Российской Федерации в области обороны», — отметила Наталья Комарова.
Общий стаж службы Александр Тиртоки, до 2019 года возглавлявшего региональное управление МЧС по Югре, в государственных службах МВД и МЧС России — около 40 лет. Он имеет звание генерал-майора внутренней службы. В составе регионального правительства — с 2019 года. Являлся куратором приоритетных проектов в соответствии с законодательством автономного округа, в период пандемии коронавирусной инфекции руководил секретариатом регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории округа, с октября 2022 года курировал вопросы региональной безопасности, в том числе деятельность органов исполнительной власти по исполнению указа Президента РФ по частичной мобилизации, лично курировал взаимодействие с Министерством обороны и с командованием воинских частей в которых проходили подготовку мобилизованные из автономного округа.
К исполнению новых должностных обязанностей Елена Шумакова, Алексей Золотухин, Александр Тиртока приступили сегодня, 30 января.
Источник: Правительство Югры