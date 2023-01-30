Еремей Айпин побывал с рабочим визитом в деревне Русскинская Сургутского района
Глава населенного пункта Андрей Соболев рассказал вице-спикеру окружного парламента Еремею Айпину о подготовке к национальному празднику «Слет оленеводов, рыбаков и охотников», который состоится 18 марта.
Главные призы для победителей соревнований гонок на оленьих упряжках, а это снегоходы «Буран», лодочные моторы, бензопилы, будут предоставлены компанией-недропользователем. Также предусмотрены призовые денежные сертификаты рыболовных и охотничьих магазинов для участников разных состязаний – национальная борьба, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей.
Андрей Соболев обратился к депутату с предложением поддержать идею создания на детской школьной базе постоянно действующей мастерской по изготовлению традиционных вещей северных народов для обучения ребят из школы-интерната: «У нас есть прекрасные мастера – Леонид Тэвлин, Семен Русскин, которые могут передать свой индивидуальный опыт по изготовлению нарт и обласов, охотничьих ловушек, предметов домашнего обихода нашей молодежи».
В свою очередь, Еремей Айпин предложил подключиться к вопросу развития охотничьего биатлона. Это важная работа по популяризации здорового образа жизни, привлечения молодежи к занятиям спортом, любительской охотой, сохранению культуры и традиционных промыслов народов Крайнего Севера, развитию туризма.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника
заместителя Председателя Думы Югры –
председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера
Думы автономного округа