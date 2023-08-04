Михаил Мишустин подписал постановление о запуске в Югре проекта по созданию ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК»
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске в Югре проекта по созданию инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК». Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Подписанный документ определяет основные направления работы центра: разработка технологий в топливно-энергетическом комплексе, создание передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, а также здоровьесбережение.
Цель проекта — создание в Ханты-Мансийском автономном округе благоприятных условий для научно-исследовательской деятельности и обеспечения синхронизации усилий науки, образования и бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований, разработок и коммерциализации их результатов.
Это единственный такого рода центр, нацеленный на создание технологического суверенитета России в топливно-энергетическом комплексе. Он будет создан на базе сразу нескольких вузов, и в этом его уникальность.
В проектах «ЮНИТИ ПАРК» могут участвовать инновационные компании, крупный бизнес, субъекты малого и среднего предпринимательства, вузы, научно-исследовательские институты. Причем, форматы сотрудничества могут быть самые разные: от размещения заказа на разработку технологии, проведения НИОКР, внедрения образовательных программ и реализации инжиниринговых проектов до организации собственных R&D-центров и запуска производств.
«Участники, ведущие инновационную деятельность, получат особые преференции: для них обнуляются НДС, налоги на прибыль и имущество, страховые взносы снижаются до 14 %. Планируется создать 5 600 рабочих мест, из них 1 600 — высокопроизводительных», — написала в своих социальных сетях губернатор Югры Наталья Комарова.
Представительство Югры готово оказать всю необходимую поддержку потенциальным партнерам и участникам проекта.
Источник: admhmao.ru