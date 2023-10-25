Чудесным спасением закончилась для жителя деревни Шайтанка встреча с хозяином леса
Каждый год в Няганскую окружную больницу привозят пациентов, для которых встреча с дикими животными оканчивается госпитализацией. Для жителя деревни Шайтанка, манси по национальности Николая Зырянова столкновение с хозяином тайги окончилась благополучно.
«Медведь «обломал» все планы, - делится Николай Зырянов. - Свободное время выдалось, вот и пошел за клюквой. У меня там избушка есть, далековато, правда. Думал на пару-тройку деньков выберусь. Наткнулся на мишку. Собаки убежали, а я хотел его напугать, - закричал. Думал – убежит, а он, дурачок, на меня побежал. Завалил. Огромный. Думал – всё. Не рассчитывал, что живой останусь. Он меня секунд 10 подавил, развернулся и ушёл. Я даже не поверил, что живой остался. Выходил долго. В деревне в фельдшерском пункте Павел Александрович (Фомин) промыл раны, перевязал, сан. борт вызвал и эвакуировали меня в Нягань».
Больше суток мужчина самостоятельно выбирался из тайги и через 40 часов с момента нападения поступил в Няганскую окружную больницу, где его уже ждали. После обследования, убедившись, что переломов нет, провели первичную хирургическую обработку ран и начали иммунизацию от столбняка и бешенства. «Случай исключительный, как сказка со счастливым концом, – удивляется врач травматолог-ортопед Александр Тулба. - После нападения медведя пациент не просто выжил, но и отделался легкими телесными повреждениями. Поступил в удовлетворительном состоянии с укушенной рваной раной правого предплечья и укушенной раной левого бедра. Раны, поверхностные, без повреждения связочного аппарата, мышц и сухожилий, нервов и сосудов. Конечно, они инфицированы и заживать будут дольше обычных ран, но надеемся, что и дальше все будет хорошо и пациент дней через десять - пятнадцать, пойдет домой».
Задумайтесь-длина бурого медведя обычно 1,2—2 м при высоте в холке около 1 м и массе от 300 до 400 кг. И Николай Васильевич - 1,63 м ростом и 70 кг весом. Чудо, что остался жив!
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