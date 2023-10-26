Наталья Комарова проведёт встречу с жителями окружной столицы и Ханты-Мансийского района
27 и 28 октября губернатор Югры встретится с жителями муниципалитетов и обсудит вопросы и предложения граждан.
За два часа до встречи начнут работать консультационные площадки.
Также во всех муниципальных образованиях продолжается открытое голосование по выбору достижений муниципалитетов уходящего года, приоритетных проектов на 2024 год. Голосование доступно по ссылкам: для Ханты-Мансийского района, для Ханты-Мансийска. Принять участие в опросе можно на портале «Открытый регион — Югра» до 19 ноября.
Онлайн-трансляция будет доступна на официальных страницах губернатора Югры во «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграм».